Влияние казахстанских импортеров на курс тенге прокомментировала эксперт

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы сказались на курсе тенге в уходящей неделе, а также дала прогноз на будущую неделю, передает корреспондент агентства Kazinform.

На текущей неделе обменный курс нацвалюты вырос на 0,6% до 442,02 тенге за доллар (на 16.05). По словам Зарины Скрипченко, этому способствовала волатильность нефтяных котировок на фоне неоднозначных мнений относительно баланса спроса и предложения на мировом рынке сырья, а также колебания индекса доллара США в ответ на неопределенность дальнейшей монетарной политики Федерального резерва.

— На локальном рынке активный спрос на инвалюту мог наблюдаться со стороны казахстанских компаний в рамках оплаты импортных контрактов (13 млрд долларов в I квартале 2024 года) и погашения/обслуживания внешнего долга (6,5 млрд долларов в II квартале 2024 года), а также действий Национального банка, осуществляющего покупки в целях пополнения валютных активов ЕНПФ (450-500 млн долларов в мае), — объясняет эксперт.

Она отметила, что на следующей неделе поддержку тенге может оказать начало подготовки казахстанских компаний-экспортеров к квартальному налоговому периоду, пик которого придется на 27 мая. В целях уплаты таких бюджетных платежей, как КПН, НДПИ, рентный налог, налог на добычу полезных ископаемых и прочее, крупные компании, получающие экспортную валютную выручку, будут постепенно конвертировать существенные объемы инвалюты в тенге, что обеспечит дополнительное предложение на локальном рынке.