Как казахстанке удалось победить на азиатских играх в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Нуржамал Садыкова стала чемпионкой по ММА на азиатских играх, которые проходили в Китае. О том, как ей далась победа, рассказал тренер девушки Руслан Аристанов корреспонденту МИА «Казинформ».

Нуржамал Садыкова - действующий чемпион Казахстана по ММА в своем весе 52 кг. Девушка на прошлой неделе отправилась в Китай, для участия в Азиатских играх, где она достойно представила нашу страну и завоевала золото.

«Так как меня не было рядом, я смотрел все бои через интернет. И если по ним сравнивать, то Нуржамал выложилась не на все сто процентов, но отработала хорошо. Также в сравнении с прошлым чемпионатом она выросла, так как уже грамотно отработала удары, технику. То есть у нее уже был отработан план на бой, и она хорошо подготовилась, что помогло ей победить соперниц. Последний бой был с представительницей Китая, победа над которой принесла ей золото», - рассказывает Р. Аристанов.

Тренер чемпионки как всегда смотрел бои соперниц, которые ранее выступали на профессиональных боях, что давало им преимущество над Н. Садыковой.

«За день до выступления Нуржамал выслала мне список тех, кто выйдет с ней в бой. Просмотрев их предыдущие бои, я вывел их преимущества и слабые места, что помогло нам отработать тактику поведения Нуржамал. Из соперников сильными были две девушки: кореянка и китаянка. У обеих естественно есть слабые места, которыми мы воспользовались. Но нам стоило помнить, что они уже профессиональные бойцы. Нуржамал работала на ринге по моей установке, и мы стали победителями. Ошибки были, это ведь все-таки бой», - отмечает тренер чемпионки.

По приезде на родину Н. Садыкову будут ждать ее болельщики. Тренер обещает встретить чемпионку достойно. Также они планируют сделать почетный круг по Уральску и ответить на все вопросы местных журналистов.

«Мы доказали, что Нуржамал не зря тренировалась и может участвовать в Чемпионате мира, который состоится в ноябре. Теперь будет готовиться к новым победам», - добавил Р. Аристанов.