Как казахстанцы выступают на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе (Катар) продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Olympic.kz представил результаты выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

В соревнованиях у женщин в финал упражнений на бревне и в вольных упражнениях вышла представительница Казахстана Аида Бауржанова. Также в финал упражнений на бревне в финал прошла Коркем Ербосынкызы.

В соревнованиях у мужчин во второй день квалификации в упражнениях на брусьях Милад Карими показал пятый результат, а Фарух Набиев расположился на девятой строчке.