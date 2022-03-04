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    14:11, 04 Март 2022 | GMT +6

    Как казахстанцы выступают на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе (Катар) продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Olympic.kz представил результаты выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

    В соревнованиях у женщин в финал упражнений на бревне и в вольных упражнениях вышла представительница Казахстана Аида Бауржанова. Также в финал упражнений на бревне в финал прошла Коркем Ербосынкызы.

    В соревнованиях у мужчин во второй день квалификации в упражнениях на брусьях Милад Карими показал пятый результат, а Фарух Набиев расположился на девятой строчке.


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    Спорт Гимнастика
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