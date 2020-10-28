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Как казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Октября 2020, 22:11
Как казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 10 января 2020 года состоятся выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Граждане Республики Казахстан смогут проголосовать в Посольстве РК, где будет работать избирательный участок №265, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Режим работы участка: 07:00 – 20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 «А» (здание Посольства Республики Казахстан).

Для процедуры внесения в список избирателей рекомендуется встать на консульский учет в Посольстве РК в РФ, в случае возникновения вопросов звонить в рабочее время по телефону горячей линии +7 (925) 897 71 14 (добавочный #1).

Помимо Москвы, проголосовать можно будет на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан:

г.Санкт-Петербург – http://gov.kz/memleket/entities/mfa-s-petersburg?lang=ru

г.Казань – http://kzkazan.ru/ru

г.Астрахань – www.gov.kz/memleket/entities/mfa-astrakhan?lang=ru

г.Омск – www.kz-omsk.ru

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться максимального социального дистанцирования.


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