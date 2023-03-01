Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как казахстанцы отдохнут в марте

1 Марта 2023, 09:46
Как казахстанцы отдохнут в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте с учетом праздничных дат казахстанцы отдохнут в общей сложности 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом весеннем месяце казахстанцы будут праздновать два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз мейрамы. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными. В марте будет четыре праздничных дня.

Международный женский день отмечается 8 марта, который в этом году приходится на среду. Соответственно, казахстанцы отдохнут в этот день.

В честь Наурыза граждане страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта. Эти даты выпадают на вторник, среду, четверг.

Таким образом, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12 дней, а работающие 6 дней в неделю - 8 дней.


Новости по теме
Как в Казахстане планируют снизить закредитованность населения
Более 100 мероприятий организуют в Астане в честь празднования Наурыза
Важно создать условия для работы и творчества людям с инвалидностью – Маулен Ашимбаев
Теги:
Читайте также
Реформы нужны для дальнейшего развития страны – Наталья Калашникова
Как в Казахстане планируют снизить закредитованность населения
Более тысячи продуктовых корзин раздали нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза
Уникальную операцию ребенку с врожденной деформацией черепа провели в Алматы
Как правильно питаться во время Рамазана – советы врача
Дела о расторжении брака передадут в специализированные суды в Казахстане
Важно создать условия для работы и творчества людям с инвалидностью – Маулен Ашимбаев
Тамара Дуйсенова назвала условие для изменения пенсионного возраста женщинам
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей