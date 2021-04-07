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    12:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Как казахстанцы оценивают состояние своего здоровья – исследование

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК опубликовал результаты социологического опроса о том, как казахстанцы оценивают состояние своего здоровья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КИСИ.

    «Ежегодно 7 апреля в день основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире проходит Всемирный день здоровья. Этот день позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактики. Больше года назад началась пандемия коронавируса, которая затронула весь мир и коснулась граждан почти всех стран. Поэтому сегодня как никогда каждый на себе ощутил значимость для человека его здоровья. Рассмотрим и сравним данные социологических опросов о том, что думали казахстанцы о своем здоровье до пандемии в 2019 году и после того, как все пережили карантинные ограничения в связи с коронавирусом – в 2020 году», - говорится в пояснении к опросу.

    Как отмечается, значительная часть респондентов в ходе исследования ответили, что удовлетворены состоянием своего здоровья.

    «При этом доля таковых в 2019 году составила 81,2%. В ноябре же 2020 года доля респондентов, удовлетворенных своим здоровьем, оставалась значительно высокой, но стала чуть меньше по сравнению с 2019 годом – 78,9%», - отмечается в публикации.

    По данным КИСИ, в ходе исследования использовался метод опроса — интервью респондента по месту жительства по маршрутной квотной выборке. Выборка — 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 59 населенных пунктах городской и сельской местностей в 14 областях и 3 городах республиканского значения. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Срок проведения — май 2019 г., ноябрь 2020 г.


    Теги:
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