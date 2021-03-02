Как казахстанцы используют досрочно снятые пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, как казахстанцы используют пенсионные накопления сверх порога достаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 марта 2021 года, в ЕНПФ поступило 238 заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем (УИП). Общая сумма перевода составит более 692 млн тенге. Средняя сумма перевода составляет 3 млн тенге.

Более 50% заявлений на перевод пенсионных накоплений УИП поступило от жителей Алматы. Они переводят в среднем 2,5 млн тенге. От жителей столицы поступило порядка 19% заявлений на перевод, и здесь готовы доверить УИП в среднем 3,8 млн тенге. На третьем месте по количеству поданных заявлений Карагандинская область (4,2%). Здесь средняя сумма перевода составляет 1,2 млн тенге. Наибольшая средняя сумма перевода УИП – более 11,4 млн тенге заявлена в Северо-Казахстанской области. Здесь подано только 2 заявления, но на общую сумму 23 млн тенге.

Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:

- в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо

- в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты

Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП будет осуществлен в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального Банка. Учет пенсионных накоплений продолжит вести ЕНПФ.

По состоянию на 1 марта подано 737 заявлений об использовании пенсионных накоплений на лечение. Общая сумма к переводу составляет более 2 млрд тенге. 271 заявление уже исполнено и на спецсчета вкладчиков, открытых у уполномоченных операторов, переведено 277,7 млн тенге. В среднем на лечение казахстанцы переводят порядка 1 млн тенге. Больше всего заявлений также поступило от жителей Алматы (20,9%), Нур-Султана (18,6%) и Атыраускй области (7,3%).

На улучшение жилищных условий на 1 марта 2021 года от уполномоченных операторов поступило 181 842 заявления на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий.

121 809 заявлений на общую сумму более 643,1 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,3 млн тенге.









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