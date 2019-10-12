Как казахстанцы будут получать АСП и какая жилищная программа появится в стране – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Изменения в системе выдачи АСП, новая жилищная госпрограмма, развитие Нур-Султана – эти и другие важные события недели, читайте в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Одной из главных тем прошедшей недели стали изменения в выдаче АСП. Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи (АСП). Как проинформировал глава ведомства Биржан Нурымбетов, за девять месяцев текущего года АСП назначено 417 тысячам семей, а это составляет порядка 2,1 млн человек.

«Более половины получателей АСП – члены многодетной семьи. Внедренный механизм АСП имеет как положительный, так и отрицательные факты. С одной стороны, данная работа помогла нуждающимся семьям оказать реальную поддержку от государства, и некоторые смогли выйти из категории малообеспеченной семьи. С другой стороны, к сожалению, отдельные граждане злоупотребили расширением возможности АСП. К примеру, при назначении АСП более 73 тысяч семей скрыли доходы, выявлены незаконные назначения АСП. В соответствии с законодательством, местными исполнительным органам отработаны практически все случаи», - сказал министр на заседании Правительства.

В этой связи, Биржан Нурымбетов сообщил, что министерством подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления АСП.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о сокращении количества получателей АСП путем введения единого пособия для многодетных семей.

«На сегодня получателями АСП являются 306 тысяч семей, или порядка 1,6 миллиона человек. Мы предполагаем, возможно, количество получателей АСП уменьшится, но мы думаем, что порядка 900 тысяч человек все-таки будут получать», - отметил он.

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали и о предлагаемых изменениях в выплатах адресной социальной помощи.

«Более 60% детей, которые получают АСП – это дети из многодетных семей. Поэтому мы предлагаем ввести для них отдельное госпособие из республиканского бюджета. При этом выплата не будет зависеть от дохода семьи. Она будет выплачиваться всем многодетным семьям в стране. Размер данного пособия будет дифференцированный, в зависимости от количества детей», - добавил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Он рассказал о том, сколько средств планируется выделять на одного ребенка.

«В среднем 10-11 тысяч на одного ребёнка. И общий размер будет в 4-7 раз превышать размер аналогичных пособий, назначение которых нами было прекращено с 2018 года. Мы считаем, что это будет дополнительной поддержкой для многодетных семей. Это обезопасит часть выплат детям от тех ошибок взрослых или других ситуаций, которые связаны с учетом доходов семьи», - отметил министр.

По его словам, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным.

Также глава ведомства озвучил главные условия для получения АСП.

«Самое главное условие для получения АСП – трудоспособные члены семьи должны работать и нести солидарную ответственность за свою семью. Мы будем им в этом помогать в виде обусловленной денежной помощи, когда мы единовременно выплачиваем АСП за несколько месяцев, чтобы он занялся каким-то личным хозяйством на подворье. И максимально использовать потенциал программы занятости, которая будет приоритетно ориентирована на безработных граждан из малообеспеченных семей», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

Эти меры направлены и на искоренение иждивенческого характера граждан. Для работающих казахстанцев в стране также обещают улучшить жилищные условия. Так, в скором времени планируют запустить новую жилищную программу.

«Касательно новой госпрограммы «Нурлы жер» до 2025 года. В рамках реализации предвыборной платформы и Послания Главы государства до конца года будет утверждена новая программа «Нурлы жер», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

По словам министра, в программу будет включено 5 задач: реализация единой жилищной политики; рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения; модернизация и развитие коммунального сектора; капитальный ремонт и реновация жилищного фонда; развитие строительной отрасли.

«Идеология новой жилищной политики – это когда «каждый работающий казахстанец будет иметь свое жилье». Для этого выстраивается лестница доступности жилья и каждой семье, нуждающейся в жилье, будет предложен механизм улучшения своих жилищных условий», - пояснил Бейбут Атамкулов.

О том, насколько выросло количество очередников на жилье сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко. По его словам, за последние 2-3 года желающих приобрести квартиру по госпрограмме возросло.

Что же касается кредитования малообеспеченных многодетных, неполных семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, через Жилстройсбербанк под 2% годовых, то на 1 октября более 3 тысяч заявок от таких семей были одобрены.

В столице на этой неделе стартовало совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент страны поднял многие актуальные вопросы, касающиеся разных сфер. В том числе и безопасность детей. Глава государства выразил беспокойство по поводу участившихся случаев выданеия детей из окон многоэтажек.

«С начала года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Мы должны принять все меры, которые позволят избежать повторения подобных трагедий»,- сказал Касым-Жомарт Токаев. В связи с этим Глава государства отметил необходимость усиления параметров безопасности при строительстве. «Строителям домов необходимо ввести дополнительные меры безопасности. С одной стороны, мы, конечно, облегчаем условия, в том числе и строительства тех или иных зданий, а с другой стороны - некоторые строители злоупотребляют всем этим. Дополнительные меры безопасности в отношении домов нужно, безусловно, принимать. 14 детей выпало из окон, это прямая вина родителей, тех, кто опекает, но и это ответственность акимата. Вы за все в ответе - за каждого жителя города», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Одного ребенка, выпавшего из окна 6 этажа, удалось спасти врачам Атырау.

«В приемный покой Атырауской областной детской больницы был доставлен ребенок 2017 года рождения с диагнозом «перелом верхнего конца плечевой кости, перелом нижней челюсти, множественные переломы ребер, перелом крестца, травматический шок 1-2 степени».

По словам родителей, девочка упала с шестого этажа. В экстренном порядке девочку определили в реанимационное отделение. В течение часа врачи подготовили малышку к оперативному лечению. В ходе операции у малышки были выявлены разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Несмотря на успешно проведенную операцию, из-за тяжелых травм и потери большего количества крови, малышку пришлось подержать еще шесть дней под наблюдением врачей в реанимационном отделении интенсивной терапии.

Также в Нур-Султане 10 октября зарегистрировано три случая выпадения детей из окон. Состояние всех трех малышей оценивается как тяжелое.

А врачи Карагандинской области спасли новорожденного ребенка. Бригада специалистов областной детской клинической больницы провели сложную операцию 3-х дневному малышу.

Подобную операцию сделали и атырауские врачи. Они спасли жизнь шестимесячного ребенка: девочке диагностировали острую кишечную непроходимость

Хорошие новости и в аграрном секторе страны. Около 500 млрд тенге выделят на развитие агропромышленного комплекса в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

«В рамках развития агропромышленного комплекса планируется выделить около 500 млрд тенге. Программа сегодня на стадии реализации, поэтому результатов будем ждать в ближайшее 2-3 года», - сказал вице-министр.

Положительные результаты уже сейчас показывают агроформирования Северо-Казахстанской области. В регионе приступили к уборке сои, которая была засеяна впервые.

Неплохой урожай и в других регионах страны. Так, в Павлодарской области завершили уборку урожая зерновых культур и картофеля.

Кроме того, по информации сельхозуправления, в регионе завершились работы по заготовке сена. Всего для успешного проведения предстоящей зимовки скота в области планировалось заготовить 911,5 тыс. тонн сена, 201,6 тыс. тонн соломы, 118,7 тыс. тонн силоса и 54,5 тыс. тонн сенажа. Стоит отметить, что сельхозтоваропроизводители области перевыполнили план по заготовке грубых кормов на 47%, общий объем составил 1341 тыс. тонн. На сегодняшний день крестьяне подвезли к местам зимовки 965 тыс. тонн грубых кормов. Средняя урожайность сена составила 8,3 центнера с одного гектара.