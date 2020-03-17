Как казахстанцы будут платить кредиты в период чрезвычайного положения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данного на расширенном заседании Правительства 24 января, по недопущению чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц», - сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.
«Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств», - добавила М. Абылкасымова.
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