Как казахстанцы будут платить кредиты в период чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данного на расширенном заседании Правительства 24 января, по недопущению чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц», - сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

«Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств», - добавила М. Абылкасымова.