Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько дней граждане Казахстана отдохнут в 2022 году, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Приближается Новый год, и в честь праздника 1 и 2 января в стране официально считаются выходными днями. А в 2022 году эти дни выпадают на субботу и воскресенье. Значит, 3 и 4 числа - понедельник и вторник для казахстанцев станут выходными.

В Казахстане отмечаются два религиозных праздника. 7 января следующего года – праздник Рождества Христова выпадает на пятницу, таким образом, казахстанцы будут отдыхать 7 января, включая 8, 9 числа.

Включая субботу и воскресенье, казахстанцев в целом ждут 13 выходных в январе.

В марте в Казахстане отмечаются два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз.

Стоит отметить, что в октябре глава Правительства Аскар Мамин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

8 марта 2022 года выпадает на вторник, и согласно постановлению решено, что 5 марта будет рабочим днем, а понедельник, 7 марта - выходным. Соответственно, казахстанцы отдохнут в честь Международного женского дня три дня подряд – 6, 7, 8 марта.

Государственный праздник Наурыз в следующем году будет отмечаться с 21 по 23 марта, вместе с тем 19 и 20 марта выпадает на субботу и воскресенье. Таким образом на Наурыз граждане смогут отдохнуть сразу пять дней. В апреле государственных праздников нет.

В мае казахстанцы отметят три праздника.

Так как 1 мая - Праздник единства народа Казахстана приходится на воскресенье, то 2 мая, понедельник, также считается выходным.

В мае Казахстан празднует еще два значимых праздника: 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы, в честь которых граждане отдохнут с 7 по 10 мая включительно.

В среду, 6 июля, отмечается День столицы. Курбан айт в 2022 году выпадает на 9 июля.

День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа. Праздник выпадает на вторник. Согласно Постановлению Премьер-Министра, суббота - 27 августа будет являться рабочим днем. В этой связи казахстанцы в честь праздника будут отдыхать 28, 29, 30 августа.

А 1 декабря в нашей стране отмечается День Первого Президента РК, праздник выпадает на четверг. Также в честь Дня Независимости с 16 по 19 числа ожидается праздничные выходные. Последний день 2022 года приходится на субботу – 31 декабря будет выходным днем.