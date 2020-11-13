Как казахстанцев с инвалидностью вовлекают в политическую жизнь страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по вовлечению лиц с инвалидностью в политическую и общественную жизнь нашего государства, рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, выступая на заседании рабочей группы при ЦИК по вопросам участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни общества. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, основные направления реализации прав лиц с ограниченными возможностями утверждены Национальным планом до 2025 года. Предусмотренные в нем меры затронут всех проживающих в Казахстане лиц с инвалидностью, а это более 700 тыс человек», - сказал Ерлан Аукенов.

Спикер добавил, что текущее исполнение мероприятий плана рассмотрено 17 сентября на Координационном совете при Правительстве с участием общественности.

«Здесь важно отметить, что впервые в Казахстане за период действия работы Координационного совета его члены были выбраны путем онлайн голосования. Каждый кандидат представил свою кандидатуру, программу, проводил агитационную работу. Более 22 тыс лиц с инвалидностью проголосовали и выбрали своих представителей в Координационный совет», - подчеркнул Ерлан Аукенов.

Он добавил, что это хороший шаг на пути вовлечения лиц с ограниченными возможностями в политическую жизнь страны.

«Я считаю, что отчасти это хороший шаг в сторону того, чтобы выбирать и делегировать своих представителей в те органы, которые имеют определенное, даже где-то судьбоносное решение в определении политики по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью», - заключил Ерлан Аукенов.