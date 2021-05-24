Как казахстанцам поступить в Военно-техническую школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Военно-технической школы Министерства обороны генерал-лейтенант Булат Дарбеков рассказал в ходе онлайн-брифинга Минобороны РК о работе учебного заведения, а также кто и как может поступить в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите об обучении в школе граждан, подлежащих к призыву на срочную воинскую службу. Когда они принимаются, чему обучаются и какие преимущества это дает для их последующей службы?

- В системе специализированных организаций Министерства обороны обучаются в настоящее время две категории призывников. Первая категория – это призывники возрастом 17,5-26 лет, годные по состоянию здоровья и после завершения обучения в системе специализированных организаций подлежащие призыву в Вооруженные силы. Для призывников обучение именно вот этой категории 17,5-26 лет обходится бесплатно. За них все затраты несет Министерство обороны.

С 2001 по 2020 год подготовлено более 30 тысяч специалистов, которые призывались в Вооруженные силы.

Военно-технические специалисты – это призывники, которые в течение трех месяцев проходят подготовку водителей грузовых автомобилей категории «С», водителей легковых автомобилей категории «В» и подкатегории «С1» – это автомобили, максимальный вес которых не превышает от 3,5 до 7,5 тонны.

Вторая категория – призывники, которые в добровольном порядке приходят в специализированную организацию Министерства обороны и не служили в Вооруженных силах. Возраст, в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», - 24-27 лет. Это молодые парни, в 85-90% случаев имеющих высшее образование, в свое время не отучившиеся на военных кафедрах гражданских вузов, которые не были призваны в Вооруженные силы до 24 лет, годные по состоянию здоровья, ограниченно годные по состоянию здоровья или имеющие отсрочку от призыва в ВС. Они обучаются на возмездной форме, приходят добровольно, в течение 42 рабочих дней проходят обучение.

В 2013 году был принят закон, внесены в главу вторую Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» существенные дополнения, касающиеся подготовки мобилизационного резерва Вооруженных сил, и с 2013 года такая возможность появилась.

В сентябре 2019 года приказом №234 начальника Генерального штаба была разработана и введена в действие новая программа. В новую программу были вовлечены следующие военно-учетные специальности, помимо «Стрелка», это «Гранатометчик РПГ-7», «Помощник гранатометчика РПГ-7», это тот же стрелок помощник гранатометчика, но они взаимозаменяемые, «Пулеметчик пулемета Калашникова модернизированный», «Пулеметчик ручного пулемета Калашникова», «Снайпер», «Стрелок-санитар», «Номер расчета автоматического гранатомета на станке АГС-17», «Номер расчета противотанкового расчета гранатомета СПГ-92.

К 1 июля мы внесем дополнения в эту программу в части, касающейся подготовки артиллеристов. Я в декабре прошлого года предварительно провел такую практическую работу. В двух военно-технических школах в Караганде и в Алматы, по согласованию с военными кафедрами Казахского национального исследовательского технического университета (они готовят тоже артиллеристов) и Технического университета в Караганде.

- Основной интерес граждан к ВТШ - это получение военных билетов за 40 дней. Какие требования предъявляются к поступающим в гражданам?

- Призывники, которые не проходили воинскую службу, в добровольном порядке, на возмездной основе привлекаются для обучения в военно-технических школах по военно-учетным специальностям, которые так необходимы в местных органах военного управления. По требованиям, во-первых, должны быть годные по состоянию здоровья, ограниченно годные по состоянию здоровья и имеющие отсрочку от воинской службы.

На первом этапе обращаются в Центр обслуживания населения, подают заявку установленного образца, представляют перечень документов, которые необходимы. На следующем этапе все это передается в местные органы военного управления, и затем комплектуется группа из 30 человек и направляется в военно-технические школы. Причем, поскольку у нас 15 школ, 14 школ сейчас работают, комплектование идет из одной области, из районов, но может быть еще комплектование из нескольких областей.

Например, карагандинская школа комплектуется собственно Карагандинской областью и столицей – городом Нур-Султаном. Город Алматы и алматинский филиал комплектуются собственно городом Алматы и Алматинской областью. Так же - в других регионах.

- С какими сложностями могут столкнуться желающие поступить в Военно-техническую школу?

- Первая основная проблема, с которой они столкнутся, особенно вторая категория призывников, которые не служили в Вооруженных силах, - надо будет четко и внятно на местах объяснить местным органам военного управления или по-старому военному комиссару: «Почему его до сих пор не призвали в Вооруженные силы?». Ведь 24 года, значит с 18 прошло уже 6 лет. Это первая сложность.

Вторая сложность, конечно, связана с различным составлением документов. И самая серьезная, конечно, связана со средствами.

- Какова стоимость обучения? Планируется ли ее повышение?

- Стоимость обучения призывников в возрасте 24-27 лет, которые добровольно проходят обучение в специализированной организации Министерства обороны, персонально с 2013 года составляет 263 318 тенге. И она не менялась. В этом году мы не планируем увеличение платы за обучение вот этой второй категории.

- Изменился ли процесс приема кандидатов из-за пандемии COVID-2019?

- Несколько изменился и связан, прежде всего, с тем, что призывники первой категории, которые подлежат призыву в Вооруженные силы, сдают все тесты из средств местных исполнительных органов. Последняя мандатная медицинская комиссия - на сборном пункте перед призывом, ПЦР-тесты оплачивает местный бюджет.

Что касающейся второй категории призывников, которые не проходили службу и добровольно приходят к нам, в общем-то, сами эти вопросы решают на свои средства.

Появился новый документ - это справка о том, что он не болен. Учитывая прошлый год, в этом году у нас случаев не только массовых заболеваний коронавирусом, но и единичных практически не было.