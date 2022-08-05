5 Августа 2022 12:51

Как казахстанцам переводить деньги в Россию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году ряд российских банков попал под блокирующие санкции, были отключены от системы международных переводов SWIFT. Также на территории РФ приостановлена деятельность международных платежных систем Visa и Mastercard, в том числе отключением от них дочерних российских банков, функционирующих в Казахстане. Ограничения на проведение карточных операций действуют для держателей карточек данных платежных систем со всего мира, в том числе – из Казахстана. Это сказалось на жизни казахстанцев, которые тесно связаны с соседней страной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным посольства Казахстана в РФ, в российских вузах и их зарубежных филиалах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов.

В одной из крупных казахстанских сетей супермаркетов процент товаров российского производства составляет около 10% ассортимента. Импорт из других стран, ввозимый через Россию, около 40% ассортимента.

Другие магазины различного направления, в том числе магазины автомобилей, мебели, посуды, товаров для сада, инструментов, одежды также производят закуп у России или же через нее.

В России функционируют карты платежных систем Visa и Mastercard только российских банков. Казахстанские банковские карты указанных платежных систем в России не работают.

Для денежных переводов в посольстве Казахстана советуют воспользоваться российской национальной платежной системой «Мир». На текущий момент с картами «Мир» работают четыре казахстанских банка: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Сбербанк Казахстан, ВТБ Казахстан.

Для получения денежных средств переводом из Казахстана в Россию необходимо оформить дебетовую карту банка с платежной системой MIR/Unionpay. Затем банковские реквизиты необходимо предоставить родителям/родственникам, которые находятся в Казахстане. По реквизитам они могут осуществить перевод денежных средств. Оформить дебетовую карту с платежной системой MIR/Unionpay можно в отделениях банков, не входящих в санкционный список.

Как сообщили в Национальном банке Казахстана, клиентам предоставляются услуги по осуществлению денежных переводов в РФ через банковские переводы во внутренней сети банков (в том числе через российские дочерние банки), сервисы международных систем денежных переводов без открытия банковского счета (чья деятельность в настоящее время не приостановлена на территории РФ), платежных карточек других платежных систем, кроме Visa и Mastercard.

«Для обеспечения бесперебойности взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами РК и РФ, считаем целесообразным рассмотреть возможность установления деловых отношений с субъектами, не попавшими под санкционные ограничения», - добавили в Нацбанке.

По словам одного из столичных предпринимателей, он совершает оплату через небольшие российские банки, как например, Банк «Пермь».



