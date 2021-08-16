Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2020 года налоги по земельным участкам и недвижимому имуществу, принадлежащим на праве собственности физическим лицам объединены в единый налог на имущество физических лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

В связи с чем, исчисленная сумма налога включает в себя обязательства по недвижимому имуществу и земельному участку и уплачивается единой суммой.

«Срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября 2021 года», - напомнили в КГД.

Сумму налога на имущество до наступления ее срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам можно узнать в сервисе «Предстоящие платежи» kgd.gov.kz, мобильного приложения «E-salyq Azamat», а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Homebank.

Кроме того, информацию по объектам налогообложения можно посмотреть в разделе «Налоговый кошелек» мобильного приложения «E-salyq Azamat» или обратиться в Управление государственных доходов по месту нахождения таких объектов.