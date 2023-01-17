Как казахстанцам обратиться в Конституционный Суд

17 Января 2023, 12:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный суд РК опубликовал памятку, как казахстанцы могут обратиться в правоохранительный орган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конституционный Суд по обращению граждан рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией Республики.

Отмечается, что обращение должно быть оформлено в соответствии с требованиями статьи 44 Конституционного закона «О Конституционном Суде РК». Обращения подаются в письменной и (или) электронной форме на казахском или русском языках.

Если обращение подается от его имени уполномоченными лицами, необходимо письменное согласие гражданина (нотариально удостоверенная доверенность).

Представителями при рассмотрении обращений граждан могут быть законные представители, адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов, а также уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, права и интересы других лиц.

Также казахстанцам напомнили об общих условиях обращения граждан в Конституционный Суд.

Оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт должен быть применен судом либо непосредственно затрагивать права и свободы в конкретном деле с участием гражданина. Необходимо, чтобы по делу вынесен судебный акт (решение), который вступил в законную силу. Обращение должно быть подано в срок не позднее одного года после принятия судебного акта (решения).

С 1 января 2023 года в Казахстане начал свою работу Конституционный Суд, который был инициирован Главой государства для усиления механизма защиты граждан.

2 января Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата.