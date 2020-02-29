Как казахстанцам избежать финансовых ловушек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан предупреждает об учащении случаев создания организаций с признаками финансовых пирамид и вовлечения граждан в их деятельность путем различных мошеннических схем, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Комитет по финансовому мониторингу, примером финансовых пирамид стала игра «Котел» или «Черная касса», распространившаяся через мессенджеры и социальные сети за считанные часы во всех регионах страны.

Но в один момент заманившая в свои сети сотни доверчивых людей финансовая пирамида рушится, и все, кто строил ее, остаются с пустыми руками.

И так, что представляет собой таинственная пирамида и как не попасть в финансовые ловушки?

Финансовая пирамида – противозаконная инвестиционная деятельность, где выплаты предыдущим участникам осуществляются за счет привлечения средств новых участников.За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 217 УК РК

Другими словами, это самый известный и распространенный способ незаконного отъема денег у граждан. Примечательно, что вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств

Самый главный признак финансовой пирамиды – обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы. Обещания высокой доходности могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери еще больших средств слишком высоки.

Второй признак: компания не ведёт реальной экономической или инвестиционной деятельности. Пирамиды маскируются под товарные, кредитные, туристические, строительные компании. Но на самом деле все выплаты старым вкладчикам пирамиды идут за счёт взносов новых вкладчиков.

Третий признак: у таких проектов нет материально-правовой базы, то есть такие компании вновь созданы, не имеют финансовой отчётности, не заключают договоры или договоры составлены в пользу самих организаторов и не соответствуют законодательству РК.

Четвертым признаком пирамиды является слишком разносторонняя деятельность компании, которая маскирует отсутствие точного определения деятельности в целом.

Пятый признак: активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Из-за запрета распространения такой рекламы в СМИ в соответствии с Законом РК «О рекламе» весь этот незаконный бизнес уходит в соцсети и мессенджеры.

Шестой и очень важный признак – отсутствие лицензии финансового регулятора. Любой вклад можно назвать депозитом, если указаны сроки и ставки вознаграждения. На принятие вкладов от населения требуется лицензия Национального банка РК, которая имеется у банков второго уровня. Согласно Закону РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК» банки работают с населением и гарантируют возврат вложенных средств. Но учредители финансовой пирамиды говорят, что лицензия им не нужна.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК призывает не вкладывать денежные средства в сомнительные организации с вышеуказанными признаками. В случае, если у вас появились подозрения, что вы связались с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.