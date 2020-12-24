Как Казахстан защищает свои экономические интересы в ВТО и ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно защиты национальных экономических интересов в рамках Всемирной организации труда (ВТО) и Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При вступлении в ВТО Казахстан присоединился к основополагающему документу организации – Марракешскому соглашению, которое состоит из ряда международных договоров, не подлежащих к изменению государством-членом индивидуально. Решения по изменению обязательств в рамках ВТО принимаются консенсусом. Между тем Республике Казахстан удалось отстоять право оказания государственной поддержки сельского хозяйства в размере 8,5% от валовой стоимости продукции сельского хозяйства, что является одним из высоких показателей государственной поддержки среди стран-членов ВТО.

Следует отметить, что данная государственная поддержка делится на две группы – с привязкой к определенному сельскохозяйственному продукту, эквивалентному 8,5% от общей стоимости производства продукции в течение соответствующего года (пшеницы, ячменя, хлопка, мяса, молоко и т.д.) и без привязки к конкретному продукту также в размере 8,5% (на удешевление двойной процентной ставки аграрных кредитов, поддержка в форме списания задолженности по кредитам, финансирование лизинга сельхозтехники и т.д.)», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, внесение изменений в вышеуказанные международные договоры не рассматривается.

«Вместе с тем, страны стремятся к извлечению максимальной выгоды от интеграционных процессов, зачастую нарушая принятые обязательства в целях защиты отечественного бизнеса. Для таких случаев правом ЕАЭС предусмотрены необходимые инструменты, которые направлены на устранение барьеров, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, с 2016 года в рамках ЕАЭС устранено 54 из 65 квалифицированных барьеров. Также в целях обеспечения доступа казахстанских товаров на рынки стран-партнеров по ЕАЭС проводится системная работа, как на национальном уровне, так и на площадке органов ЕАЭС», - отметил Премьер.

Глава Правительства привел примеры: для налаживания прямого диалога с бизнесом создана Общественная приемная по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС и ВТО. Общественная приемная будет проводить консультационную и разъяснительную работу с выездами в регионы;

утвержден и реализуется План мероприятий по устранению барьеров, действующих в странах-партнерах, которые являются чувствительными для казахстанских экспортеров;

утверждена Межведомственная рабочая группа по вопросам устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Кроме того, в целях обеспечения беспрепятственного функционирования внутреннего рынка в рамках ЕАЭС действует механизм квалификации барьеров – Методология разделения препятствий на внутреннем рынке.

«Данный механизм позволяет выявлять препятствия и регламентирует весь процесс рассмотрения на площадке ЕЭК. На сегодня казахстанской стороной инициировано внесение изменений в действующую Методологию в части закрепления общего срока рассмотрения и квалификации барьеров до 3-х месяцев», - заключил А. Мамин.