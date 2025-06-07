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    01:25, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Как Казахстан стартовал на топ-турнире по боксу в Европе

    Казахстанские боксеры провели первые бои на международном турнире Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Как Казахстан стартовал на топ-турнире по боксу в Европе
    Фото: Sports.kz

    В первый день соревнований на ринг вышли шесть казахстанцев: Ерхан Турдан, Ертуган Зейнуллинов, Аблайхан Жусупов, Сабыржан Аккалыков, Сагындык Тогамбай и Нурлан Сапарбай.

    Результаты их боев представлены ниже.

    60 кг. Ерхан Турдан (Казахстан) — Расул Гулиев (Украина) — победа Гулиева раздельным решением судей

    65 кг. Ертуган Зейнуллинов (Казахстан) — Хилаль Салех (Швеция) — победа Зейнуллинова единогласным решением судей

    70 кг. Аблайхан Жусупов (Казахстан) — Александр Трофимчук (Литва) — победа Жусупова единогласным решением судей

    75 кг. Сабыржан Аккалыков (Казахстан) — Орландо Холли-Сотоми (Уэльс) — победа Аккалыкова единогласным решением судей

    90 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Дакай Альбон (Босния и Герцеговина) — победа Тогамбая нокаутом во втором раунде

    90+ кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Мервель Бинда (Германия) — победа Сапарбая единогласным решением судей.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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