Как Казахстан стартовал на топ-турнире по боксу в Европе

В первый день соревнований на ринг вышли шесть казахстанцев: Ерхан Турдан, Ертуган Зейнуллинов, Аблайхан Жусупов, Сабыржан Аккалыков, Сагындык Тогамбай и Нурлан Сапарбай.

Результаты их боев представлены ниже.

60 кг. Ерхан Турдан (Казахстан) — Расул Гулиев (Украина) — победа Гулиева раздельным решением судей

65 кг. Ертуган Зейнуллинов (Казахстан) — Хилаль Салех (Швеция) — победа Зейнуллинова единогласным решением судей

70 кг. Аблайхан Жусупов (Казахстан) — Александр Трофимчук (Литва) — победа Жусупова единогласным решением судей

75 кг. Сабыржан Аккалыков (Казахстан) — Орландо Холли-Сотоми (Уэльс) — победа Аккалыкова единогласным решением судей

90 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Дакай Альбон (Босния и Герцеговина) — победа Тогамбая нокаутом во втором раунде

90+ кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Мервель Бинда (Германия) — победа Сапарбая единогласным решением судей.