Как Казахстан стал главным звеном в поставках импортных товаров для России

С октября 2022 года потребность в доставке товаров сегмента FMCG резко увеличилась. Из-за невозможности импортировать продукцию напрямую из Европы и США транспортным компаниям пришлось искать новые логистические пути. Главным звеном в цепи поставок стал Казахстан. О том, как осуществляется сотрудничество российских маркетплейсов с казахстанскими селлерами, рассказываем в материале.

Многие зарубежные компании ушли с российского рынка, но спрос на бренды остается высоким. В период турбулентности рынка ритейла маркетплейсы обрели ещё большую популярность благодаря широкому ассортименту импортных товаров. В ноябре 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне стали чаще покупать обувь (11%), товары для дома (9%), а также косметику (7%). Чтобы удовлетворить растущие потребности покупателей в зарубежном товаре, российские логисты стали искать новые каналы поставок среди соседних стран.

Электронные торговые площадки охотно принимают товары из СНГ. Лидером по поставкам является Казахстан. Благодаря появлению фулфилмент-центра Ozon в Астане, за прошлый год число казахстанских продавцов на площадке увеличилось в 4.5 раза, а срок доставки продукции в РФ значительно сократился. Чаще всего товары из Казахстана логистические операторы поставляют на склады в Зеленодольске, Коледино, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В топе заказов российских потребителей — косметика, предметы личной гигиены, детские принадлежности, текстиль, ткани и электроника от казахстанских селлеров. Такую статистику приводят в группе компаний «Деловые Линии».

«Казахстанские поставщики расширяют географию своих продаж, и мы, как логистические посредники, помогаем бизнесу двух стран достичь своих целей, оказывая услуги качественной и оперативной доставки. Сейчас компания активно развивает доставку из Республики Казахстан на склады Wildberries, Ozon, СберМегаМаркет и других маркетплейсов в России. Мы видим в этом большой потенциал и выгоду для наших клиентов», — отмечает Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии».

Важной составляющей международного торгового взаимодействия поставщиков маркетплейсов с электронными площадками являются транспортные компании. В услуги логистических операторов, к которым обращаются продавцы, могут входить все сопутствующие сервисы. Например, у «Деловых Линий» в сервис доставки груза на маркетплейсы включены проверка маркировки и упаковки поставки на предмет соответствия требованиям маркетплейса, замена маркировки поставки при необходимости, согласование даты доставки, отправка данных для пропуска машины, обратная связь с клиентом в случае отказе в приемке торговой площадкой, а также круглосуточная телефонная линия поддержки. Такой подход значительно упрощает импортно-экспортные операции и позволяет поставщикам маркетплейсов осуществлять поставки в срок.

На самих продавцах также лежит определенная ответственность. Перед отправкой груза заказчику необходимо тщательно подготовиться и изучить тонкости провоза товара через российско-казахстанскую границу. Подготавливаются и проверяются сопроводительные документы.

Сотрудничество с поставщиками из дружественных государств является мощным импульсом для развития электронных торговых площадок. Выстраивание логистических цепочек в направлении стран СНГ, в свою очередь, способствует укреплению международных отношений, а потребители в конечном счете закрывают свои потребности и повышают уровень жизни как россиян, так и казахстанских граждан.