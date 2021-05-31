Как Казахстан продвигал имидж за рубежом в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по продвижению инвестиционного имиджа Казахстана за рубежом рассказал председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в мире ряд зарубежных мероприятий был отменен. Несмотря на это, нами проработан вопрос проведения мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа страны в онлайн-формате. А после смягчения ряда карантинных мер встречи были переведены в гибридный формат», - сказал Меиржан Юсупов на брифинге в СЦК.

Спикер сообщил, какие конкретно мероприятия были проведены: круглый стол с представителями деловых кругов ОАЭ с участием Главы государства (г. Абу-Даби, 27 января), Казахстанско-Британский инвестиционный форум с участием министра иностранных дел (г. Нур-Султан, 21 октября), а также инвестфорумы с участием представителей бизнеса Германии (г. Шванау, 6 ноября), Турции (г. Стамбул, 9 ноября), КНР (г. Пекин, 25 ноября), Украины (г. Киев, 15 октября) и Северной Европы (г. Нур- Султан, 3 декабря).

«В онлайн-формате организовано свыше 40 тематических вебинаров с общим охватом аудитории порядка 6 тыс. человек из более 50 стран мира», - уточнил Меиржан Юсупов.

Было отмечено, что на партнерской основе проработано сотрудничество с международными СМИ и медиа-холдингами США (Bloomberg), Катара (Al Jazeera), Великобритании (NS Media Group, GlobalData, Investment Monitor, Integrative Media), Германии (Finanznachrichten.de), Швеции (Kommunikasjon) и другими. Общий охват целевой аудитории составил более 4,5 миллиона человек.