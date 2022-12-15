Как Казахстан помогает решать проблему продовольственной безопасности?

15 Декабря 2022, 10:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На днях в Астане состоялся День Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), передает МИА «Казинформ».

Открытая всего три года назад в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), IOFS уже стала платформой для координации всех программ по продовольственной безопасности в странах исламского мира. Реализуется 16 программ, заключено 50 меморандумов в сфере сельского хозяйства, биотехнологий и зернового резерва.

Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров продовольственной пшеницы и муки, поставляя за рубеж около 9 млн тонн ежегодно. Являясь активным членом ОИС, Казахстан оказывает безвозмездную гуманитарную помощь в виде пшеницы и муки нуждающимся государствам-участникам.

К примеру, порядка 50% всего экспорта казахстанской муки и более 10% экспорта зерна ориентированы исключительно на Афганистан. Долгие годы на афганской земле нестабильная политическая ситуация, не развиваются сельское хозяйство и промышленность, а экономика страны практически в стагнации. По данным ООН, около 22,8 млн человек из 38-миллионного населения Афганистана испытывают острую нехватку продовольствия, многие вынуждены бежать из своих домов. Население выживает за счет гуманитарной помощи всего мирового сообщества. Инициатива Казахстана по созданию в Алматы гуманитарного хаба ШОС для доставки международной помощи Афганистану, озвученная в сентябре 2021 года, получила широкую поддержку ООН.

Среди целей IOFS на ближайшие 10 лет – создание резервов продовольственной безопасности и программ по гуманитарной продовольственной помощи для поддержки стран ОИС в кризисных ситуациях, повышение конкурентоспособности агропродовольственной промышленности, а также передача технического опыта для развития потенциала государств-участников. Одно из перспективных направлений сотрудничества – развитие био- и агротехнологий, воздействие на климат, развитие экосистемы «халяльных» пищевых продуктов и создание «генных банков». Необходимость таких центров связана с многочисленными и разнообразными конфликтами по всему миру, которые являются одной из основных причин разрушения важных инфраструктур продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства. В том числе значительная потеря генетической коллекции, хранящейся в Алеппо (Сирия) и уничтожение национального банка генов растений в Украине. Согласно решению V Генеральной Ассамблеи ОИС, прошедшей в октябре 2022 года в Тунисе, один из центров по созданию хранилища генов растений и животных будет создан в Казахстане.

Важной составляющей для выполнения данных целей является содействие финансовому сотрудничеству для поддержки специальных проектов и инвестиций. Большой потенциал в этом направлении есть у Международного финансового центра «Астана», который в 2021 году подписал меморандум о взаимопонимании с Международной исламской Ассоциацией пищевой промышленности. Документ предусматривает поддержку высококачественного и устойчивого развития агропродовольственных проектов в Республике Казахстан благодаря привлечению исламских финансов, инвестиционных фондов, структурированию по шариату, листингу сукук и другим исламским инвестиционным инструментам на рынке 57 стран Организации исламского сотрудничества.

2022 год был провозглашен IOFS Годом Африки, поскольку на континенте проблемы голода и качества питания остаются одними из острых. Африка по-прежнему далека от достижения глобальной инициативы ООН – Целей в области устойчивого развития (ЦУР) по искоренению голода, обеспечению доступа всех людей к безопасному, полноценному и достаточному питанию круглый год и ликвидации всех форм недоедания. С 2014 года число голодающих в Африке увеличилось на 47,9 млн человек и в настоящее время составляет 250,3 млн, или почти пятую часть населения.

По мнению экспертов IOFS, продовольственная безопасность может быть достигнута, если все международные, региональные и национальные учреждения, пользующиеся поддержкой государств-членов IOFS, объединят усилия для достижения данной цели.