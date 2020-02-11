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Как Казахстан помогает Китаю в борьбе с коронавирусом

11 Февраля 2020 10:37
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Как Казахстан помогает Китаю в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие меры принимаются для недопущения распространения коронавируса в Казахстане, рассказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МИД на заседании Правительства отметил, что в целях недопущения распространения коронавируса на территории Республики Казахстан по поручению Главы государства и Правительства по линии Министерства иностранных дел проделана большая работа.

«Направлено письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на имя Председателя КНР Си Цзиньпина со словами о полной поддержке и готовности оказать Китаю посильную помощь в борьбе с коронавирусом», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Министр также добавил, что проработан вопрос об оказании Китаю гуманитарной помощи в виде медицинских перчаток (1 млн штук) и масок (500 тысяч штук).

Согласован и обеспечен вывоз казахстанских граждан в количестве 83 человек из Уханя, являющегося эпицентром распространения коронавируса.

Кроме того, в соответствии с поступившими по дипломатическим каналам обращениями, оказано содействие в вывозе 24 граждан стран ЕАЭС (18 граждан Кыргызстана, 5 граждан Беларуси и 1 гражданина Армении).

«По прибытии в Нур-Султан все они были размещены на карантин, кроме граждан КР, которые сразу были отправлены в Бишкек», - добавил министр.


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Ключевые слова: МИД РК, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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