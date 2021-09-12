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Как Казахстан показал себя на АрМИ-2021

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Сентября 2021, 14:32
Как Казахстан показал себя на АрМИ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы итоги Армейских международных игр и как Казахстан показал себя на соревнованиях, рассказал старший офицер Департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Сейлжан Мейрманов на онлайн-брифинге Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

– Как прошли Армейские международные игры в этом году?

Армейские международные игры прошли на должном уровне в соответствии с графиками и утвержденным планом. Цели, поставленные нашим руководством, достигнуты. Личный состав, участвующий со всех команд, показали достойные результаты и завоевали достойные места. В целом, в 2021 году согласно программе АрМИ-2021 было спланировано 34 конкурса, где участвовали команды из 42 стран. Непосредственно Вооруженные Силы Республики Казахстан участвовали в 11 конкурсах. Из них два конкурса проводили на территории Республики Казахстан. Это «Мастера артиллерийского огня» состязание между минометными расчетами и «Соколиная охота» состязание между операторами БПЛА. Всего на территории Республики Казахстан привлекалось 237 иностранных команд, личный состав иностранных стран. В целом в этих конкурсах Республика Казахстан заняла первые призовые места в обоих конкурсах. На территории Российской Федерации проводилось шесть конкурсов, где также Вооруженные Силы Республики Казахстан заняли все призовые места из них второе место – один и остальные третье место. На территории Сербии проводился один конкурс, где мы заняли третье место. На территории Ирана «Кубок моря» наши моряки заняли третье место.

По итогам проведенных армейских игр 2021 года, сравнивая и делая выводы, наши команды из года в год показывают хорошие и лучшие результаты по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, это исходя из тех ошибок, которые мы допускали в прошедших конкурсах. Учитывая их, где там надо было по каким-то упражнениям, по каким-то критериям повысить свое мастерство, они это повысили, добились тех результатов, которые необходимо было показать в этих конкурсах.

– Какой был самый тяжелый конкурс?

Как вы знаете, в любом виде спорта, в любом виде состязаний не бывает трудных или тяжелых, легких. В каждом из этих видов имеются свои специфические трудности и напряженности. Тем не менее, в этих конкурсах я думаю, что самыми тяжелыми считаются те конкурсы, где специфика и программа насыщены многими разными элементами. Где включается непосредственно профессиональное мастерство, физические возможности и другие нагрузки, которые непосредственно влияют на психику личного состава команды. Поэтому здесь уже определяется непосредственно на самих конкурсах их напряженность.

– Какую оценку Вы дадите казахстанским военнослужащим по итогам Армейских международных игр?

По итогам Армейских международных игр оценка уже была поставлена не нами, а поставлена нашими товарищами из соседних стран. Они очень высоко оценили действия наших механиков-водителей. Это на конкурсе «Танковый биатлон». Это оценка наших экипажей минометных расчетов на конкурсе «Мастера артиллерийского огня», где по сравнению с предыдущими конкурсами показали высшие результаты, где сами побили те рекорды, которые были поставлены на позапрошлых конкурсах.

– Планируется ли увеличение конкурсов, проводимых на нашей территории?

Да, в перспективе на нашей территории, в Республике Казахстан, планируем увеличить количество конкурсов. Но это все будет осуществлено на основе решений, коллегиально на заседании совета организаторов АрМИ, так как они распределяют места и конкурсы для их проведения.


Напомним, недавно на территории одиннадцати государств завершились седьмые Армейские международные игры. В программу игр вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Участвовали военнослужащие более 40 стран. Состязания прошли одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей. Казахстанские военнослужащие принимали участие в одиннадцати конкурсах, два из которых проведены в нашей стране.

Казахстанские военнослужащие победили в двух конкурсах.


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