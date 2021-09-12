Как Казахстан показал себя на АрМИ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы итоги Армейских международных игр и как Казахстан показал себя на соревнованиях, рассказал старший офицер Департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Сейлжан Мейрманов на онлайн-брифинге Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

– Как прошли Армейские международные игры в этом году?

– Армейские международные игры прошли на должном уровне в соответствии с графиками и утвержденным планом. Цели, поставленные нашим руководством, достигнуты. Личный состав, участвующий со всех команд, показали достойные результаты и завоевали достойные места. В целом, в 2021 году согласно программе АрМИ-2021 было спланировано 34 конкурса, где участвовали команды из 42 стран. Непосредственно Вооруженные Силы Республики Казахстан участвовали в 11 конкурсах. Из них два конкурса проводили на территории Республики Казахстан. Это «Мастера артиллерийского огня» – состязание между минометными расчетами и «Соколиная охота» – состязание между операторами БПЛА. Всего на территории Республики Казахстан привлекалось 237 иностранных команд, личный состав иностранных стран. В целом в этих конкурсах Республика Казахстан заняла первые призовые места в обоих конкурсах. На территории Российской Федерации проводилось шесть конкурсов, где также Вооруженные Силы Республики Казахстан заняли все призовые места из них второе место – один и остальные –третье место. На территории Сербии проводился один конкурс, где мы заняли третье место. На территории Ирана – «Кубок моря» – наши моряки заняли третье место.

По итогам проведенных армейских игр 2021 года, сравнивая и делая выводы, наши команды из года в год показывают хорошие и лучшие результаты по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, это исходя из тех ошибок, которые мы допускали в прошедших конкурсах. Учитывая их, где там надо было по каким-то упражнениям, по каким-то критериям повысить свое мастерство, они это повысили, добились тех результатов, которые необходимо было показать в этих конкурсах.

– Какой был самый тяжелый конкурс?

– Как вы знаете, в любом виде спорта, в любом виде состязаний не бывает трудных или тяжелых, легких. В каждом из этих видов имеются свои специфические трудности и напряженности. Тем не менее, в этих конкурсах я думаю, что самыми тяжелыми считаются те конкурсы, где специфика и программа насыщены многими разными элементами. Где включается непосредственно профессиональное мастерство, физические возможности и другие нагрузки, которые непосредственно влияют на психику личного состава команды. Поэтому здесь уже определяется непосредственно на самих конкурсах их напряженность.

– Какую оценку Вы дадите казахстанским военнослужащим по итогам Армейских международных игр?

– По итогам Армейских международных игр оценка уже была поставлена не нами, а поставлена нашими товарищами из соседних стран. Они очень высоко оценили действия наших механиков-водителей. Это на конкурсе «Танковый биатлон». Это оценка наших экипажей минометных расчетов на конкурсе «Мастера артиллерийского огня», где по сравнению с предыдущими конкурсами показали высшие результаты, где сами побили те рекорды, которые были поставлены на позапрошлых конкурсах.

– Планируется ли увеличение конкурсов, проводимых на нашей территории?

– Да, в перспективе на нашей территории, в Республике Казахстан, планируем увеличить количество конкурсов. Но это все будет осуществлено на основе решений, коллегиально на заседании совета организаторов АрМИ, так как они распределяют места и конкурсы для их проведения.

Напомним, недавно на территории одиннадцати государств завершились седьмые Армейские международные игры. В программу игр вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Участвовали военнослужащие более 40 стран. Состязания прошли одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей. Казахстанские военнослужащие принимали участие в одиннадцати конкурсах, два из которых проведены в нашей стране.

Казахстанские военнослужащие победили в двух конкурсах.