Как Казахстан поддерживает соотечественников за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о мерах поддержки соотечественников за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддержка соотечественников всегда была основным вектором государственной политики, приоритетом. Есть люди, которые вернулись на Родину. В этих целях ведется системная работа. В 2018 году был создан фонд «Отандастар». Фонд сейчас активно работает, выделены большие средства на его деятельность», - рассказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов в ходе пленарного заседания Сената.

Министр отметила, что за последние полтора года для наших соотечественников было проведено более 3 тысяч мероприятий.

«Были организованы детские лагеря, а также курсы по изучению казахского языка, адаптированные для наших соотечественников. Разработаны методические пособия. В 23 городах мира открыт 31 онлайн-класс для изучения казахского языка. За рубежом с казахскими центрами установлено сотрудничество. Сейчас идет работа по созданию казахских культурных домов за рубежом. Эта работа будет систематически продолжена», - добавила глава МИОР РК.

Кроме того, Аида Балаева напомнила о разработанной программе по поддержке соотечественников за рубежом на 2021-2025 годы.