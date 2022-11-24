Как Казахстан может стать региональным цифровым хабом

24 Ноября 2022, 17:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По всему миру задается тренд на диджитализацию, и Казахстан в этом плане не исключение. Напротив, страна поставила перед собой глобальную цель – стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии. Эксперты в области ИКТ поделились мнением о том, как они видят развитие Казахстана как цифрового хаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Значимое событие для цифровой отрасли прошло сегодня в столице - ежегодный 9-й IDG Government Innovation Forum. На площадке форума обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности, в целом развитие казахстанского ИТ-рынка. Также была подробно раскрыта концепция развития Казахстана как цифрового хаба Центральной Азии.

Перед началом форума мы поинтересовались у гостей, что, в первую очередь, приходит на ум, говоря о цифровом хабе. Гости сразу же вспомнили о больших данных, о портале электронного правительства РК, о мобильных приложениях банков и с уверенностью заявили о том, что Казахстан может стать главным цифровым хабом в Центральной Азии. По словам гостей, это возможно благодаря выгодному географическому расположению и человеческому капиталу.

По словам директора HSL Software в странах СНГ Сергея Матросова, скорость, доступность и объединение приходит на ум, говоря о цифровом хабе. Эксперт считает, что у Казахстана есть весь набор компетенций и скорость развития для этого.

Слова Сергея Матросова подтвердил вице-президент IDC Андрей Беклемишев, подчеркивая, что Казахстан обгоняет многие страны по цифровизации и задает тренд.

«Мы видим, что в Казахстане цифровая трансформация происходит в рамках большой экосистемы, и мы поговорим об этой экосистеме, о сотрудничестве государственного и частного сектора», - заявил Андрей Беклемишев.

В сентябре на форуме Digital Bridge 2022 Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что, обладая большим человеческим интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает в качестве привлекательного пространства для развития инноваций, цифрового производства и творчества. Президент подчеркнул, что перед страной стоит задача стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии.

Руководствуясь этой стратегической задачей, компания Huawei, как мировой лидер в области ИКТ, разработала концепцию развития Казахстана как регионального цифрового хаба и представила это видение на форуме. Согласно презентованному материалу цифровой хаб может состоять из 4 уровней: Хаб коммуникаций, Хаб Облачных технологий, Хаб ИКТ талантов, Хаб Экосистемы.

Генеральный директор Huawei Technologies в Казахстане Чжао Сюй подробно раскрыл, как на каждом уровне Казахстан развивается как цифровой хаб.

Хаб коммуникаций

«Каспийский оптоволоконный проект обеспечивает высокоскоростное и надежное соединение с соседними странами и с Евразийским континентом. Казахстану необходимо дальнейшее совершенствование инфраструктуры связи. Например, уровень проникновения FBB должен быть увеличен до 70%. Скорость нисходящего канала MBB составляет 35 Мбит/с и должна быть увеличена до 70 Мбит/с. Ресурсы спектра 5G ограничены и должны быть увеличены со 100 МГц до 200 МГц. Как лидер отрасли ИКТ, компания Huawei продолжит помогать в создании инфраструктуры связи», - заявил Чжао Сюй.

Хаб Облачных технологий

Говоря об облачном хабе, спикер отметил, что компания Huawei построила более 400 центров обработки данных по всему миру, включая национальные центры обработки данных в Китае, ОАЭ и Узбекистане. «Компания Huawei способна помочь Казахстану в создании узлов агрегации данных в регионе Евразии», - добавил он.

Хаб ИКТ талантов

Не менее важное значение спикер уделил сфере ICT Talent Hub. Он отметил, что к 2025 году Huawei планирует построить 50 академий и учебных центров ИКТ в Казахстане.

«Huawei также внедрила программу отбора талантов, в которой участвуют 2 тысячи студентов из 20 университетов, а к 2025 году будет отобрано 300 «Seeds for the Future». Примечательно также то, что в Huawei работает более 200 сотрудников, 84% из которых казахстанцы. Более того, планируем предоставить несколько венчурных фондов для стимулирования развития талантов в сфере ИКТ и трудоустройства», - рассказал Чжао Сюй.

Хаб экосистемы

Что касается хаба экосистемы, спикер проинформировал о том, что недавно компания Huawei выпустила новую политику под названием «Go Cloud, Go Global».

«Huawei будет представлять глобальных отраслевых партнеров, чтобы помочь Казахстану достичь цифровой трансформации в различных отраслях, таких как образование, финансы, торговля, новая розничная торговля и промышленность. Huawei также располагает технической базой для поддержки казахстанской экосистемы ИКТ, созданной на основе продуктов, решений и услуг. Как мировой лидер в области ИКТ, компания Huawei также имеет богатый опыт работы в Казахстане с 1998 года, внесла большой вклад в развертывание ИКТ в стране. Я верю, что совместные усилия государства и бизнеса, а также обмен опытом позволят нам уверенно двигаться вперед во всех сферах цифровых технологий, добиваться успеха и желаемых результатов», - добавил Чжао Сюй

На сегодняшний день по заказу МЦРИАП компания IDC совместно с экспертами компании Huawei успешно продолжает исследовательские работы по изучению возможностей развития Казахстана как регионального хаба. Данная Белая книга будет закончена и представлена министерству в начале 2023 года.