Как Казахстан и Россия сотрудничают в сфере поиска пропавших без вести в годы войны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева рассказала, как Россия и Казахстан сотрудничают в работе по поиску пропавших и погибших без вести в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось , в Нур-Султане проходит международная конференция «Донести правду и сохранить память о тех, кто защитил Мир!». Мероприятие проводит общественное объединение «Atamnyn Amanaty» совместно с общероссийским общественным движением «Поисковое движение России».

ООД «Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой.

Как рассказала руководитель движения Елена Цунаева, организация объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1500 поисковых отрядов. За 8 лет поисковиками захоронено порядка 180 000 солдат, установлено более 25 000 имен.

«Наше сотрудничество началось давно. Для нас это как приезд к друзьям. Работа с поисковиками Казахстана важна и нужно для «Поискового движения России». Многие казахстанцы полегли, защищая нашу общую родину. Для того, чтобы найти родственников, организовать работу по увековечиванию памяти, совместное сотрудничество необходимо», - сказала в рамках международной конференции Елена Цунаева.

Также руководитель общественного движения рассказала, насколько доступен поиск пропавших без вести в годы войны и что делается в целях совершенствования системы.

«В поисковый отряд я вступила, когда мне было 13 лет. Первая экспедиция состоялась еще в Советском союзе в 1989 году. За эти годы поиск очень изменился. В России был принят специальный закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Это поставило работу, которую делают поисковики, на государственный уровень. Мы вместе с органами государственной властью занимаемся этой работой. Мы сейчас работаем по разным направлениям, не только выезжаем в поисковые экспедиции», - пояснила спикер.

«Многое делаем для того, чтобы восстановить воинские захоронения, паспорта захоронения, где есть неточности. Работаем по современным технологиям по использованию современных программ, новой техники георадаров. Мы сейчас начинаем работать с ДНК-экспертизой. Уделяем большое внимание воспитанию молодого поколения. Для нас принципиально важно, чтобы воспитание напоминало молодежи, что мы защитили Родину все вместе, в том числе с воинами-казахстанцами», - подчеркнула Е. Цунаева.

Также руководитель движения считает, что поисковые движения Казахстана и России - те общественные силы, которые должны напоминать молодому поколению о том, победа является общей для государств.

Кроме того, спикер рассказала о запросах от граждан по поиску своих предков.

«Поток запросов не иссекает. Мы всегда отвечали на запрос родственников. Министерство обороны РФ по распоряжению Президента создало информационную базу данных. Практически все архивные документы, касающиеся потерь Красной армии во время ВОВ, теперь в открытом доступе. Поэтому мы можем оказывать гражданам помощь, не выходя из помещения через Интернет-базу. В этом смысле мы можем помочь многим людям», - считает Елена Цунаева.

Кроме того, она рассказала и о целях участия в международной конференции, проходящей в Нур-Султане.

«Первая задача - поговорить, вспомнить, какие исследования проводились, какие совместные направления у нас есть, обменяться информацией. Вторая задача - наметить планы работы. Мы работаем с поисковиками и учеными Казахстана. Есть в планах организовать экспедицию на одном из утерянных госпитальных захоронений в Казахстане. Есть и совместные планы по тому, как нужно работать и с молодежью», - заключила Елена Цунаева.