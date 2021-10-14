Как Казахстан достигнет углеродной нейтральности, рассказали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о сценарии углеродной нейтральности в рамках Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сценарий углеродной нейтральности учитывает активные усилия по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Сценарий углеродной нейтральности по нашим расчетам позволит сократить ожидаемый ущерб от ранее упомянутых рисков в базовом сценарии более чем в 2 раза», - сказал Сериккали Брекешев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

Он также рассказал, что будет происходить с оставшимися вредными выбросами.

«При этом результаты моделирования показали, что к 2060 году Казахстан достигнет чистого баланса нулевых выбросов в масштабах всей экономики. Большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся неизбежные выбросы будут либо улавливаться, храниться и использоваться непосредственно у источника, либо будут поглощены растительностью и почвой», - заключил министр.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.