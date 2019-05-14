Как Казахстан будет поддерживать этнических казахов за рубежом в области культуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент НАО «Фонд Отандастар» Нуртай Абыкаев и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и укреплении партнерских отношений в целях обеспечения поддержки этнических казахов, а также соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры и спорта. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум предполагает укрепление партнерских отношений между сторонами по проведению совместных культурных и спортивных массовых мероприятий, направленных на поддержку прибывших этнических казахов и соотечественников, проживающих за рубежом.

«Сегодня 5 млн казахов проживают за рубежом. Всех мы должны поддерживать, поэтому и был создан фонд «Отандастар». Главная цель меморандума - поддержка в сфере культуры и спорта наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также прибывших этнических казахов. Фонд вместе с Ассоциацией казахов работает над тем, чтобы наши соотечественники, проживающие за рубежом, могли обучать и своих детей», - сказал Нуртай Абыкаев в ходе подписания меморандума в Нур-Султане.





В свою очередь, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что на базе Национальной академической библиотеки будет создана библиотека «Отандастар».

«Действительно, Казахстан принял уникальную программу о поддержке наших соотечественников за рубежом. Это - редкая программа, и ее не все страны практикуют. Только в считанных государствах принята подобная программа для поддержки соотечественников, которые проживают за рубежом, к примеру - в Израиле, Германии, России. Наша главная цель - создание наиболее благоприятных условий, выпуск совместной литературы», - заявил министр культуры и спорта.

Одной из функций Фонда является поддержка соотечественников в части сохранения и развития творческого потенциала представителей казахской диаспоры.



Сообщается, что в рамках государственного задания в текущем году пройдет ряд культурных мероприятий: Международный фестиваль традиционного искусства «Қасиетті қазақ елі», концерты казахской музыки в Российской Федерации, экспедиции по сакральным местам Казахстана.

В рамках меморандума стороны будут осуществлять ряд мероприятий: содействие в проведении международных, республиканских и региональных мероприятий, совместное обеспечение разработки и выпуск учебно-методических пособий, выделение квот для обучения в Казахстане соотечественников.



