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    16:53, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Как Казахстан будет бороться с выделением парниковых газов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о методах борьбы парниковыми выбросами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вышеуказанные проблемы – лишь небольшая часть проблем, стоящих перед нами, и которые являются индикаторами того, что настало время более решительных действий для борьбы с ростом глобальной температуры. В прошлом году мы пересмотрели наше национальное законодательство и приняли новый Экологический кодекс, чтобы лучше интегрировать процесс адаптации к изменению климата для выработки решений», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

    По его мнению, это позволит создать эффективную систему повышения устойчивости к изменению климата на местном уровне, а также в секторах, наиболее уязвимых к изменению климата.

    «Вместе с этим, в рамках поручения Президента, в течение следующих пяти лет мы высадим два миллиарда деревьев для увеличения поглощений парниковых газов. В результате данные меры позволят увеличить лесистость территории республики до 5%. Мы считаем, что такое природно-ориентированное решение также позволит сдерживать проблемы опустынивания в результате изменения климата», - заключил глава Минэкологии.



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