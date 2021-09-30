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    16:40, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как Казахстан будет бороться с дефицитом солярки, рассказал Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев поделился планами по борьбе с дефицитом солярки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 октября Павлодарский нефтеперерабатывающий завод выходит на ремонт. По нашему настоянию мы договорились с «Казмунайгазом» о том, чтобы установку, которая отвечает за производство солярки, мы запустили на ремонт чуть позже. Это нам даст порядка 10 дней, чтобы постараться рынок насытить соляркой», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

    «Мы хотели перенести ремонт на следующий год, мы специально отправляли туда комиссию с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, но вердикт был такой, что возможности переносить капитальный ремонт уже нет», - добавил министр.

    По его словам, сегодня отгрузка с заводов осуществляется в плановом режиме.

    «Я хотел бы обратиться к акиматам, чтобы проверили заправки, нефтебазы на предмет того, если кто-то эту солярку не продает, придерживает, чтобы заработать больше. В итоге Министерство энергетики делает все, что от нас зависит, чтобы страна не осталась без топлива. Что касается цены, то это рынок, и вопрос цены всегда будет очень актуален. И неважно, о каком продукте идет речь», - заключил М. Мирзагалиев.

    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Энергетика Нефть Экономика
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