Как Казахстан будет бороться с дефицитом солярки, рассказал Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев поделился планами по борьбе с дефицитом солярки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 октября Павлодарский нефтеперерабатывающий завод выходит на ремонт. По нашему настоянию мы договорились с «Казмунайгазом» о том, чтобы установку, которая отвечает за производство солярки, мы запустили на ремонт чуть позже. Это нам даст порядка 10 дней, чтобы постараться рынок насытить соляркой», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы хотели перенести ремонт на следующий год, мы специально отправляли туда комиссию с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, но вердикт был такой, что возможности переносить капитальный ремонт уже нет», - добавил министр.

По его словам, сегодня отгрузка с заводов осуществляется в плановом режиме.

«Я хотел бы обратиться к акиматам, чтобы проверили заправки, нефтебазы на предмет того, если кто-то эту солярку не продает, придерживает, чтобы заработать больше. В итоге Министерство энергетики делает все, что от нас зависит, чтобы страна не осталась без топлива. Что касается цены, то это рынок, и вопрос цены всегда будет очень актуален. И неважно, о каком продукте идет речь», - заключил М. Мирзагалиев.