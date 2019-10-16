Как Казахстан борется с онкозаболеваниями, рассказал Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал, как в стране реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента нашей страны Правительством принимаются соответствующие меры по снижению онкозаболеваемости, а также по раннему ее выявлению. Для вашего сведения могу сказать, что на сегодняшний день количество онкобольных в Казахстане составляет около 182 тысяч человек, из них 36 тысяч - со злокачественным образованием. Нами принимаются максимальные меры для того, чтобы снизить смертность по онкозаболеваниям. Только за прошлый год этот показатель составил около 5%», - сказал Бердибек Сапарбаев в ходе Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане.

Заместитель Премьер-Министра также проинформировал, что показатель диагностики или раннего выявления рака в стране увеличился на 26%.

«В целом, по нашей стране онкозаболеванием занимаются специальный научно-исследовательский институт, Центр онкологии и 16 онкологических диспансеров, расположенных в регионах нашей республики. Регулярно проводятся скрининговые обследования. Нами на сегодняшний день реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы. Основной задачей Комплексного плана являются проведение, в первую очередь, профилактики, диагностики, интегрированной модели оказания онкологической помощи, подготовка и переподготовка кадров. Для реализации этого плана бюджетом нашей страны предусмотрено 35 млрд тенге. Кроме того, для обеспечения онкобольных лекарственными средствами предусмотрено 12 млрд тенге», - отметил Б. Сапарбаев.

По его словам, Правительством также уделяется внимание укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. Б. Сапарбаев также упомянул участникам саммита о строительстве крупного Онкологического центра в Нур-Султане, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

«Конечно, один из главных пунктов Плана - развитие международного сотрудничества, о чем и свидетельствует сегодняшнее мероприятие. На сегодняшний день Казахстан в области здравоохранения, связанной с онкозаболеванием, установил связи со многими странами Америки, Европы, Азии. Мы думаем, что борьба с раком должна вестись не только в отдельно взятой стране или отдельным контингентом, это проблема мировая. Если мы вместе, все страны мира возьмемся за работу, то снизится риск заболевания онкологией. Тогда будет и эффективный результат. Здесь нужна поддержка не только со стороны государства, но и со стороны спонсоров, то есть богатых людей, у которых есть финансовые возможности, для того чтобы оказать помощь и поддержку онкобольным», - заключил Бердибек Сапарбаев.

Ранее заместитель Премьер-Министра зачитал обращение Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева к участникам Всемирного саммита лидеров в онкологии.

Напомним, в Нур-Султане проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS). В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира.

Мероприятие собрало министров здравоохранения, первых леди, лидеров городов и промышленности, старших руководителей и других влиятельных участников сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при включении рака в свои планы UHC (United Health Сare – всеобщий охват здравоохранением).