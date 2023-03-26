Как казахская диаспора Великобритании отметила Наурыз

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Казахская диаспора Великобритании организовала празднование Наурыза. Этот весенний праздник широко отмечается нашими соотечественниками с 2017 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование состоялось в субботу в городе Уокинг, расположенном в 70 км к югу от Лондона, где собрались представители казахской диаспоры со всей Великобритании. Многие наши соотечественники надели национальные костюмы.

Богатый дастархан: бешбармак, плов, наурыз-коже, бауырсаки и сладости - были все привычные атрибуты Наурыза. Здесь же гости имели возможность сыграть в национальные игры, которые придали особую атмосферу празднику.

Для зрителей подготовлена концертная программа, в которой приняли участие как взрослые, так и дети. Особый восторг гостей вызвали такие современные и народные песни, как «Наурыз – думан», «Бидай көже», «Көзімнің қарасы», «Құйрық бауыр», а также танец «Қара жорға».

Известная казахстанская скрипачка, лауреат международных конкурсов Диана Махмуд исполнила на скрипке кюй «Аққу». Она учится в магистратуре Королевской академии музыки по программе «Болашак».

«Мы собираем казахскую диаспору со всей Великобритании на празднование Наурыза с 2017 года. С каждым годом количество желающих увеличивается. Сегодня на праздник мы ждем около 150 человек, но желающих было намного больше. К сожалению, помещение не позволяет принять больше людей. В следующем году мы планируем организовать празднование Наурыза на 300 человек», - рассказала организатор Алмаш Алиева.

«Мы ежегодно празднуем Наурыз, чтобы наши дети, проживающие долгое время в Великобритании, понимали и знали казахские традиции. Через этот праздник они узнают нашу культуру. Это также хорошая возможность для казахов Великобритании собраться вместе. Наурыз объединяет казахов», - добавила наша соотечественница, которая уже более 17 лет живет в Великобритании.