Как «Картина мира» Казахстана попала в Книгу Рекордов Гиннеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Последний месяц зимы начался с весьма неожиданной и приятной новости для Казахстана. 2 февраля 2022 года (02.02.2022) казахстанский проект World Painting установил мировой рекорд и попал в главную летопись достижений человечества. World Painting – это международный арт-проект казахстанской компании DPARTNERS, представленный мировой общественности в Дубае на территории национального павильона Казахстана в рамках EXPO-2020. Официальный старт проекта состоялся еще 28 октября 2021 года и с тех пор каждый день «Картина мира» приобретала новых друзей и поклонников. О том, кто вносил первый штрих к картине, какие видные казахстанские и мировые деятели стали частичкой проекта, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали авторы и продюсеры World Painting Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева.

Отметим, что глобальная миссия проекта заключается в объединении всех жителей планеты Земля. Картина стала новым рекордсменом Книги Рекордов Гиннеса как проект с участием наибольшего количества людей, использующих кисть и передающих ее по цепочке. Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева воплотили идею в жизнь в содружестве с официальным партнером – строительной компанией RAMS QAZAQSTAN.

- Как возникла идея создания международного арт-проекта World Painting? Сколько составляет его длина, ширина и другие параметры?

- Не секрет, что рабочее пространство креативных людей всегда наполнено мыслями, мечтами. Учитывая глобальную мировую обстановку, закрытые границы, всеобщую усталость от пандемии, нам захотелось вдохновить людей, вселить надежду на счастливое продолжение. В какой-то момент мы поняли, что именно арт-проект со своим потенциалом вовлечения неограниченного количества людей обладает нужными характеристиками. И название тоже пришло само собой – все мы воспринимаем нашу жизнь и транслируем свои энергии вовне, исходя из собственной картины мира. Что говорим, то и видим вокруг. И наоборот.

Размеры холста World Painting - 4 метра на 1,27 метра - представляют собой уменьшенную копию физических параметров земного шара в окружности 40 тысяч км и диаметром 12,7 тысяч км.

- Ставили ли изначально перед собой цель попасть в Книгу Рекордов Гиннеса?

- Учитывая миссию нашего проекта, о Книге рекордов Гиннеса мы заявили изначально, еще на старте, и очень рады, что наша интуиция нас не подвела. Еще больше радует факт, что Книга рекордов Гиннеса охватывает более 100 стран и более 20 языков мира. О World Painting и Казахстане узнают миллионы людей. World Painting стал рекордсменом мира как проект с участием наибольшего количества людей, использующих кисть и передающих ее по цепочке.

- Что изображено на картине и что вы хотели показать?

- Изначально «Картина мира» представляла собой абсолютно чистый, белоснежный холст, наполнение которого в полной мере зависело от людей, проявляющих к ней свой интерес. Если вы посмотрите на нее сегодня, вам может показаться, что это абсолютная абстракция, разрозненные и никак несвязанные между собой фрагменты. Но если подумать и опереться на философию самого понятия «картины мира», можно понять, что именно вот таким – ярким, самобытным, неповторимым – выглядит наш мир сегодня для большинства его жителей, от Камеруна до Ватикана, от Португалии до Ямайки, от Таиланда до Люксембурга. И в этом заключается величайшая миротворческая миссия «Картины мира» – объединить всех и каждого в едином творческом порыве с источником жизни, с планетой Земля, которая, как мы все понимаем, сегодня нуждается в помощи. Мы хотели не только привлечь внимание мировой общественности к насущным проблемам, но и показать, что для творчества не существует границ и преград. Главное – объединиться и мыслить в одном направлении.

Все, что было нужно для реализации проекта – это краски и несколько минут, которые могли бы уделить нашему холсту посетители казахстанского павильона. Каждый, кто подходил к арт-объекту, воспринимал свою возможность оставить след на «Картине мира» как уникальную, со всей серьезностью намерения. Это было очень трогательно. Проект стартовал 28 октября 2021 года в Дубае на территории EXPO 2020. За несколько месяцев в нем поучаствовали известные представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики.

- То есть, с 28 октября картина непрерывно писалась? Кто из видных политиков, представителей культуры и искусства принял участие в проекте?

- Да, каждый день, начиная с того дня и до сих пор, «Картина мира» - в движении и трансформации. Она как магнит притягивает внимание самых разных жителей планеты. Что касается звезд, это была настоящая феерия – столько внимания, причем, иногда таких неожиданных, культовых личностей, от режиссеров и актрис до узнаваемых персон шоу-бизнеса или спорта. Так сразу и не скажешь, на каком еще проекте можно встретить режиссера Тимура Бекмамбетова и чемпионку мира по боксу Кристину Хаммер, первого афроамериканского гроссмейстера Мориса Эшли и художника Карипбека Куюкова, фотографа Александра Гусова и актрису Бай Лин и многих других звезд. Но мы одинаково рады были всем, каждому, кто был рад быть с нами.

- Кто оставил первый штрих на картине, а кто последний? Сколько человек было вовлечено?

- Если мы скажем, что первый штрих на «Картине мира» оставил выдающийся казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион, один из Ironman последних лет и победитель множества мировых престижных соревнований, чье имя вы назовете? Правильно, Александра Винокурова! Для нас он точно – «Человек мира», миротворец, созидатель. Кто станет автором последнего штриха, покажет время – это главная тайна проекта на сегодняшний день. 1900 человек более чем из 193 стран оставили штрих на World Painting – и, казалось бы, вполне достаточно. «Картина мира» почти завершена. Но дело в том, что изначально, согласно нашей идее, было задумано 2020 участников – эта цифра соответствует названию выставки в Дубае. «Экспо» завершится 31 марта 2022 года – и значит, у нас еще есть время поразмышлять, кто же станет две тысячи двадцатым человеком и поставит в проекте финальную точку.

- Что станет с проектом-рекордсменом «World Painting» в будущем?

- На сегодняшний день можно отметить, что мы получаем интересные предложения от мировых арт-биеннале, еще поступило приглашение на следующую выставку «Экспо» в японской Осаке в 2025 году. А по нашей стратегии арт-проект «World Painting» однозначно будет связан с благотворительностью мирового масштаба.