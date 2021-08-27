Как карагандинские энергетики готовятся к зиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде, в районе Сортировки, начали утеплять магистральные трубы новым материалом. Минвата, покрытая фольгированным стеклохолстом, поможет сохранить тепло и доставить его без потерь жителям города. При этом материал не привлекает вандалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На участках теплосетей протяженностью 16,6 км теплоизоляция была изношена, а где-то и вовсе отсутствовала. Сейчас подрядчик очищает трубы от старой изоляции, наносит грунтовку, лак и теплоизоляционный слой. Уже 8,8 км покрыты грунтовкой, 8,3 км – лаком, на 3,5 км уложена теплоизоляция», – пояснил главный инженер компании «Теплотранзит Караганда» Иван Выткин.

По его словам, такой вид изоляции используется в области впервые. Продукция отечественная. Производитель, компания из Темиртау, дает на нее гарантию на пять лет.

Завершить работы планируют до конца года, но уже сейчас подрядчик идет с опережением.

Также меняют дефектный участок магистрали, поскольку минувшей зимой на нем произошло несколько аварий. Это улучшит теплоснабжение Юго-Востока.

На ТЭЦ-3 Караганды ремонтную кампанию планируют завершить 30 сентября.

На станции отремонтируют восемь котлов и шесть турбин.

«Проводится масштабная очистка 23 единиц теплофикационного оборудования - подогревателей сетевой воды и пиковых бойлеров. Полностью заменили изоляцию на трубопроводе, который проходит на территории станции. Это около 1400 метров. Такая ситуация с теплом, как в прошлом году, не повторится», – заверил главный инженер ТЭЦ-3 Константин Пятков.

О ходе строительства третьего тепловывода рассказал руководитель подрядной организации «НС Система» Сергей Фрик. Долгожданный проект поможет избавиться от дефицита тепла на Юго-Востоке и в Новом центре.

Напомним, строительство третьего тепловывода началось по инициативе акима области Жениса Касымбека. Проект финансируют из республиканского бюджета.

Протяженность магистральных сетей от ТЭЦ-3 составит 22 км. Одно из ответвлений будет заходить в район «Голубых прудов» Майкудука. Одновременно строятся насосные станции – их будет четыре.

Сейчас на строительстве тепловывода задействовано 75 рабочих и 45 единиц спецтехники.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022 году.



