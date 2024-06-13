Как Карагандинская область борется с угрозой нашествия саранчи

В Карагандинской области угроза массового нашествия саранчи не прогнозируется, ситуация стабильно благополучная. Тем не менее превентивные меры предпринимаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

Важна своевременная химобработка полей против вредителей, считают специалисты.

Для контроля и мониторинга ситуации в регионе действует оперативный штаб, возглавляемый заместителем акима области Бауржаном Асановым.

Проведено выездное заседание штаба в Бухар-Жырауском районе. Об обстановке и принимаемых мерах доложили руководители ведомств. Проводятся обследования на выявление стадных саранчовых и других вредителей растений.

Также показали технику, задействованную в обработке.

— В этом году площадь обработки против саранчовых вредителей увеличена. Из запланированных 112 тысяч гектар порядка 30 тысяч гектар будут обработаны авиацией за счет средств государства, остальные 82 тысячи гектар — на средства самих сельхозформирований как воздушным, так и наземным способом. Работы начаты и будут проведены в семи районах, — сообщил руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин.

Задействована легкая авиация и наземные опрыскиватели.

По словам руководителя управления, всем необходимым для проведения работ, в. том числе запасом пестицидов, обеспечены.

Также на заседании оргштаба о проводимой работе и планах отчитался руководитель областного подразделения Комитета госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Жасулан Ешмуханов.