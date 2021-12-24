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Как карагандинцы смогут приобрести электронный проездной билет

24 Декабря 2021 18:44
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Как карагандинцы смогут приобрести электронный проездной билет

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде с 1 января 2022 года прекратят действовать бумажные проездные билеты. Оплата проезда в общественном транспорте будет производиться картой ONAY либо наличными, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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С нового года покупка электронного месячного проездного билета станет доступна в мобильном приложении. Приобрести его можно будет с 11-го числа текущего месяца по 10-е число следующего месяца включительно.

Для активизации проездного билета нужно пополнить баланс своей транспортной карты на 6 000 тенге. Кроме того, требуется наличие денег на оплату одной поездки. То есть в общем на карте должно быть не менее 6 080 тенге.

Схема активизации проездного билета: войти в раздел «Платежи», далее – в «Проездные» и нажать кнопку «купить».

С электронным проездным билетом вы сможете в течение месяца совершать неограниченное количество поездок на внутригородских маршрутах.

Использование проездного билета возможно только при прикладывании транспортной карты к терминалу. Приобретённый проездной билет возврату не подлежит.

С 1 января прекратят действие и бумажные социальные проездные. Проводился обмен льготных карт. Если не успели это сделать, обратитесь в филиалы ONAY. Их адреса:

1. Центр обслуживания ONAY, ул. Коммунальная, 3.

2. Open Karaganda, пр. Назарбаева, 39.

3. ТД «Таир», пр. Бухар-жырау, стр. 88/2.

4. ТД «Раха», ул. Муканова, 9.

5. ТД «Умай», ул. Карла Маркса, 9.

6. ДК «Новый Майкудук», ул. Магнитогорская, 19.

7. ДК «Молодёжный», ул. Металлистов, ст. 24/2.

8. Отделение Народного банка, ул. Мануильского, 17а.

С 1 февраля 2022 года в Караганде на внутригородских маршрутах будет введён дифференцированный тариф. При оплате транспортной картой стоимость поездки составит 80 тенге, а наличными – 150 тенге.

На междугородних маршрутах № 107, 121, 122, 127, 146, 165 электронная оплата проезда отсутствует.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Транспорт   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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