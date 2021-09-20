Как Караганда готовится к отопительному сезону

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимате Караганды рассказали о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Неделю назад начались работы по заполнению тепловых сетей. Также продолжаются работы по подготовке инженерных сетей и поставке угля и мазута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 13 сентября в Теплотранзит Караганда приступили к работе по заполнению своих тепловых сетей. Эти работы будут проводиться в несколько этапов. В первую очередь будут заполнены тепловые сети Пришахтинска, Сортировки и Майкудука. Далее будут охвачены Юго-Восток, Фёдоровка и Михайловка и центр города. В последующем будут проводиться работы по установке циркуляционного режима.

Все ремонтные работы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проходят в плановом режиме.

«На теплоисточнике ТЭЦ-1 работы по капитальному ремонту котла №4 и турбины №3 завершены на 100%. На ТЭЦ-3 капитальный ремонт котла №8 и турбины №6 завершен на 100%, по капитальному ремонту котла №6 план 91%, исполнение 77% (отставание от графика на 14% из-за продления ремонта котла), ремонт турбины №1 ведутся согласно графику», - сообщили в акимате города.

Что касается подготовки инженерных сетей, ТОО «Теплотранзит Караганда» из запланированных 17 км сетей отремонтировало 16 км тепловых сетей, что соответствует плану.

ТОО «Караганды Су» из запланированных 23 км водопроводных и канализационных сетей на сегодня произведена замена 22 км сетей (95%), работы ведутся согласно графику.

Также ТОО «Караганды Жарык» из запланированных 146 км электрических сетей отремонтировало 138 км (95%) и из 153 подстанций отремонтировано 145 ПС (95%), работы ведутся согласно графику.

Касательно подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону. Всего в городе Караганде 2440 многоэтажных жилых домов с централизованным отоплением (от ТЭЦ 2409 МЖД и от АСО 15 МЖД).

На сегодняшний день промыто и отпрессовано 1 996 МЖД. Акт 100% готовности получили 1 932 МЖД, это 79%, есть незначительное отставание от плана в 16% - это 386 домов.

По объектам соцкультбыта акт 100% готовности получили 217 объектов – это 96%. По городским объектам соцкультбыта поставка угля и мазута осуществлена на 100%.

Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле. Работа в данном направлении продолжается.