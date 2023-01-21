Как Камалбек аже выполняла шпагат – рассказ внука

21 Января 2023, 15:00

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Камалбек аже живет в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. В прошлом году ей исполнилось 84 года, но она остается бодрой и для своих лет очень подвижная, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» ее внуки.

Со слов ребят, бабушка даже садится на шпагат. В советское время их аже работала в колхозе механизатором. Камалбек Кайыргазина родилась 3 июня 1938 года в селе Улгилималшы Самарского района, детство провела в селе Кокжота.

«Тогда было время другое. Никто не делил, это мужская работа, а это женская. Мы не боялись тяжелого труда. В свое время работала в колхозе имени Жамбыла. Начала с трактора, водила всю технику, которая была в ауле. Сейчас вспоминаю, кажется, что я не работала только на сеялке», - говорит женщина.

За многолетний труд К.Кайыргазину наградили орденом Трудового Красного знамени. Вместе с супругом Калымбеком они вырастили трех сыновей, у нее восемь внуков.

«Бабушка обладает даром целительства. Но она об этом не рассказывает всем. Только иногда лечила людей, если кому-то в больнице неправильно наложат гипс при переломе, вывихе или, скажем, кого-то сглазят. Раньше к нам часто приходили за помощью. Также многие просили заговорить ребенка от болезни, погадать на потерявшийся скот. Приходили и травмированные при игре в кокпар, в драке или при падении с коня», – рассказал внук Аян Калымбек.

Возможно, оттого, что постоянно была в движении, у Камалбек аже неплохое здоровье. До 70 лет она сама носила домой 25-килограммовые мешки с сахаром или мукой из магазина, никого не просила о помощи.

«Мне нравилось готовить шерсть, затем прясть из нее, вязать. Сейчас уже не занимаюсь, зрение ослабло. Дома много корпе, сшитых мной на швейной машинке. Девять лет назад, в 2014 году, хотела достать со шкафа чемодан, влезла на кровать и упала, сломала руку. Дома как раз никого не было. Внуки на учебе, супруг управлялся по хозяйству. У меня была сломана кость ниже локтя, пальцы завернулись назад. Тогда я прислонилась к дверному косяку, прижала руку к груди и дернула себя за пальцы. Кость встала на место. Потом позвонила сыну», – рассказывает бабушка Камалбек.

Внук Аян – поэт-импровизатор, участвует в областных и республиканских айтысах, занимает призовые места. Дает уроки домбры в Школе отцов в Усть-Каменогорске. В развитии его талантов сыграло роль бабушкино воспитание.

«Я рано начал говорить, с года до 14 лет всегда был рядом с бабушкой. С трех лет я начал заучивать стихи, читать. Все помню до сих пор», – говорит Аян.

Есть еще одно пристрастие у Камалбек Кайыргазиной, о котором знают не все ее родственники и односельчане. Она любит заниматься садом.

«Мне это очень нравится. Высаживаю в своем саду косточки хурмы, урюка, апельсина, лимона, персика, винограда. Радуюсь, когда прорастают. Каждый год летом и осенью собираю ягоды крыжовника, смородины, малины, стебли ревеня, делаю варенье. Но от искусства далека. Всю жизнь только работала», – говорит пенсионерка.

Теперь о том, как Камалбек аже выполнила шпагат. Как рассказал ее внук, это было в 2021 году,

«В середине ноября мы с бабушкой собрались в Астану. Нашли такси, в назначенное время выехали на «Toyota Alphard». Оказалось, что водитель загрузил машину подарками, и кроме нас двоих пассажиров не было. К вечеру пошел дождь со снегом, погода резко ухудшилась. Я сидел на переднем сиденье. апа на заднем сиденье и я был рад, что ей удобно», – сказал внук.

Доехав до Павлодара, остановились, чтобы сходить в туалет. Но, когда аже пытались вывести из машины, оказалось, что дверь заледенела и не открывается.

«Мы с водителем пытались открыть автоматическую дверь. Дорога уже обледенела, машина также покрылась льдом. Пытались открыть багажник, он и он тоже заледенел. Мы боялись сломать дверь. Что же делать? Как вывести бабушку? Тогда водитель наклонил переднее пассажирское сиденье. Все равно получилось тесно. Я засомневался, потому, что думал – бабушка не сможет перешагнуть. Тут бабушка вытягивает одну ногу вперед и перелезает через сиденье. Понемногу дотянулась до порога и, не спеша, ловко вышла из машины. У меня челюсть отвисла - она выполнила настоящий шпагат, ведь и ростом не высокая, чтобы просто перешагнуть. Пока бабушка не вернулась, мы так и не смогли открыть дверь. Пришлось ей вновь выполнить шпагат», – говорит Аян Калымбек.

По его словам, характер у Камалбек аже мягкий, спокойный. Она всегда воспитывала внуков в уважении к людям, говорила, что если сделать плохо, оно обязательно вернется.

«Я горжусь своей бабушкой, беру с нее пример. Стараюсь общаться с ней, спрашиваю совета, рассказываю о своих делах. Она сочувствует мне, дает советы. Здоровья нашим дорогим старикам!», – говорит внук.

Фото из личного архива интервьюера