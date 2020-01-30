Как изымают органы и выгодно ли это врачам, объяснил трансплантолог СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заведующим отделением реанимации Северо-Казахстанской областной больницы, главный внештатный трансплантолог Сергей Ишин рассказал, как работает служба трансплантологии в регионе и сколько североказахстанцев нуждаются в донорских органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из обсуждаемых тем в обществе в последнее время стал проект Кодекса об охране здоровья граждан РК. В том числе норма согласия/несогласия на посмертное донорство.

Сейчас без согласия родственников человек, у которого констатирована гибель мозга, донором органов стать не может. Законодательно врачи могут не предупреждать об изъятии, если при жизни человек не написал отказ. Тем не менее, без согласия близких органы все-таки не изымают.

«С 2015 года существует приказ министра здравоохранения об утверждении прижизненного добровольного пожертвования тканей, органов после смерти в целях трансплантации, то есть каждый гражданин имеет право уже сейчас обратиться в поликлинику с заявлением о желании или отказе в случае смерти на трансплантацию его органов. Целью поднятия этого вопроса в Кодексе является то, чтобы население благодаря обсуждению поняло, насколько необходима донация органов. Умершему человеку они ни к чему. Министр Биртанов заверил, что если человек в поликлинику не обратился, то без согласия родственников органы брать не будут», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Медики утверждают, что никакой выгоды от изъятия органов врачи не преследуют. Трансплантация бесплатная и даже координаторы не знают, кому пересаживаются эти органы. С.Ишин объяснил процедуру изъятия и пересадки органов.

«Допустим, поступает в больницу человек с черепно-мозговой травмой. Координатору подаются сведения о том, что возможно появился донор. Доноры делятся на три степени: возможный, потенциальный, актуальный. Возможный – это человек с черепно-мозговой травмой, у которого может наступить в ближайшее время смерть головного мозга. Если в динамике после всех проведенных манипуляций, состояние ухудшается, он может стать потенциальным донором. После смерти головного мозга, констатированного и документально запротоколированного, мы проводим беседу с родственниками. И только после их согласия человек становится актуальным донором», - рассказал С.Ишин.

Только после всех этих процедур запускается механизм транспланткоординации, направленный на трансплантацию органов.

«Мы созваниваемся с координационным центром в Нур-Султане, в котором находится лист ожидания. В нем – все пациенты по стране, нуждающиеся в пересадке органов. Они все типированы, у них определен генотип - HLA-типирование. У актуального донора забирается кровь на HLA-типирование, в столице у него определяют генотип. И уже по этому генотипу подбирают оптимального реципиента – человека, которому подойдет орган. Это очень малый промежуток времени должно занимать. Координация должны быть максимально сжата. Время, в лучшем случае, идет на сутки-двое, чаще – на часы», - сказал С.Ишин.

Он еще раз подчеркнул, что донорами органов становятся люди, у которых констатирована смерть мозга. С. Ишин объяснил, что смерть головного мозга во всем мире приравнивается к биологической смерти человека.

«Если полностью отсутствует биоэлектрическая активность головного мозга – это смерть мозга. Если отсутствует мозговой кровоток на ангиографии. В Петропавловске есть ангиограф. Мы вводим контраст и можем увидеть, что мозг не кровоснабжается», - сказал координатор.

Чтобы дать заключение о смерти головного мозга, собирают консилиум врачей, в который входят анестезиолог-реаниматолог высшей категории, врач-нейрохирург или невропатолог в зависимости от профиля пациента и представитель администрации больницы, обычно заместитель главного врача по лечебной работе. В консилиуме нет трансплантологов и транспланткоординаторов. Заполняются разработанные протоколы, в которые заносят все данные обследования пациента.

По словам Н.Айманова, в регионе нуждаются в пересадке органов более 100 человек. Семи североказахстанцам, в том числе трем детям, нужна пересадка сердца. 15 человек нуждаются в пересадке печени, один – легкого. Самая большая группа – те, кому необходима пересадка почки. 97 человек, из которых двое детей. Н.Айманов уверен, что список будет расширяться, потому что болезни будут выявляться. Доноров же очень мало.

С.Ишин отметил, что за семь лет существования службы транспланткоординации по всему Казахстану было осуществлено 95 мультиорганных заборов. Количество изъятых донорских органов от кадавров (трупные доноры) за эти годы – 368. В том числе 162 почки, 53 печени, 80 сердец, 14 легких, 2 поджелудочных железы, 57 роговиц. По Казахстану с 2013 по 2019 годы произведено 1804 трансплантации, из них от кадавров – 368.

«Мы понимаем, что это крайне мало. В человеческом организме большинство органов непарные. И пересадить их можно только от трупных доноров. В то же время изымать почку у здорового человека – далеко не безобидная процедура. Во-первых, в разы возрастает вероятность заболевания оставшейся почки. Во-вторых, любое заболевание ее может привести к тому, что человек превратится из донора в реципиента. Поэтому во всем мире идет тенденция в развитии службы трансплантологии. В приоритете – трупное донорство. Нет таких технологий, чтобы заместить орган от животных или создать искусственный», - подчеркнул С.Ишин.

У одного донора врачи могут изъять почки, сердце, печень, легкие, кишечник и глаза, то есть можно спасти 7 жизней.

Буквально недавно председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» профессор Болатбек Баймаханов сообщил, что в Казахстане планируют создать «реестр несогласных» на посмертную трансплантацию органов из-за больших споров вокруг норм о «презумпции согласия и несогласия».