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    21:30, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Как измеряют скорость ветра в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанскую область отличают сильные ветра. О том, как измеряют скорость ветров, рассказали в гидрометеорологической службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», метеостанции используют два прибора для определения скорости и направления ветра.

    Основной - анеморумбометр. Используют их с 70-х годов прошлого века. Диапазон измерений максимальной скорости метра доходит до 60 метров в секунду, средней - до 40 метров в секунду. Основными составляющими являются анемометрический флюгер и воздушный винт. Скорость и направление ветра рассчитывают исходя из величины давления воздушного потока на его подвижную часть. Данные передаются на специальное устройство в кабинет техника-метеоролога.

    Есть на метеостанциях флюгеры. Флюгер с легкой доской – применяют в районах, где скорость ветра не превышает 20 метров в секунду - и флюгер с тяжелой доской предназначены для глазомерного определения скорости и направления ветра. Принцип работы флюгера основан на использовании силы давления воздушного потока на плоскую поверхность, расположенную перпендикулярно к направлению ветра. Флюгеры на метеостанциях области начали устанавливать со второй половины 50-х годов.

    «На случай, если все приборы по той или иной причине выходят из строя, или определение скорости ветра по ним невозможно, то существует условная шкала для визуальной оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море, именуемая шкалой Бофорта. Помимо традиционных способов измерения, автоматические метеостанции фиксируют скорость и направления ветра, замеры производятся каждую минуту и в режиме реального времени данные выводятся на специальный портал», - рассказали в гидрометеорологической службе.


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