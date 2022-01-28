Как изменятся зарплаты шахтеров, обогатителей и металлургов в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января 2022 года компания «Казахмыс» повысила заработную плату своим работникам в среднем на треть. Как эту новость восприняли в трудовых коллективах холдинга, и сколько теперь будут получать шахтеры, горняки и металлурги, передает МИА «Казинформ».

Бригадир проходческого участка шахты Анненская Сагинтай Айткулов работает в структуре компании «Казахмыс» 19 лет. 17 из них трудится под землей, выполняя работы по прокладке шахт и рудников для последующей добычи полезных ископаемых. Вспоминает, что в самом начале трудового пути, его заработная плата с учетом премий за выполненный план составляла 60 тысяч тенге – по тем временам деньги приличные. Сегодня эта сумма возросла более, чем в 10 раз. Однако с начала года размер его оклада вырос сразу почти на 40%.

«Мы еще не успели получить первую в этом году зарплату в увеличенном размере, и все находимся в предвкушении. Конечно, для всех нас новость о повышении жалованья – большая радость. Для меня, как для многодетного отца – это существенная поддержка, так как я единственный кормилец в семье. Моя супруга – домохозяйка, вместе мы воспитываем пятерых детей, трое из которых – школьники. И конечно, расходы на детей и их развитие составляют значительную часть семейного бюджета», - делится Сагинтай Айткулов, добавляя, что помощь работодателя как никогда, своевременна.

Актуальными меры «Казахмыса» по увеличению зарплаты своим работникам считает и слесарь-ремонтник участка теплоэнергетического оборудования Жезказганской обогатительной фабрики Сергей Погорелов.

«Приятно, что «Казахмыс» заботится о своих сотрудниках, так как зарплата не всегда успевает за ценами на базаре. Таким образом, компания не просто выравнивает инфляцию, но и создает стимул для каждого работника», - уверен Сергей Погорелов.

Он работает на ЖОФ вот уже 21 год, и за это время не раз наблюдал, какой вклад вносит холдинг в социальную поддержку жителей региона.

«Рост зарплаты в моем коллективе восприняли с восторгом – ведь у многих кредиты, дети, которых нужно поднимать. Так что, мы благодарны за такую инициативу», - отмечает слесарь пятого разряда.

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах РМСУ Татьяна Шаринова, которая работает в «Казахмысе» больше 20 лет, говорит, что с 2010 года индексация зарплат проводится в компании ежегодно. А с 2020 года зарплаты повышаются и вовсе два раза в год.

«В среднем повышение в 2022 году составило 33% – и это самый высокий показатель за многие годы. В нынешнее время — это очень хорошая поддержка для каждого. К примеру, я в конце года получала менее 200 тысяч тенге, теперь эта сумма возрастет до 250 тысяч. Разница ощутимая», - подчеркивает жительница Сатпаева.

Отметим, что если за 2020-2021 года сумма затрат на повышение зарплатного фонда работников групп компании «Казахмыс» составляла чуть более 69 млрд тенге, то в 2022 с учетом налогов уже 88,6 млрд тенге.

Как сообщили в Холдинге, основой для принятия решений по повышению уровня зарплаты является результаты мониторинга и анализа изменения цен на продовольственную корзину, лекарства и остальные статьи расходов, необходимых для благополучной жизни сотрудников. С 2020 года годы процент повышения заработной платы постоянно растет. Два года назад рост в среднем составлял 13,6%, в 2021 году – 22,3%, и в 2022 году – 33%. В текущем году повышение затронет свыше 50 тысяч человек.