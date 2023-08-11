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    10:32, 11 Август 2023 | GMT +6

    Как изменятся выплаты спортсменам-претендентам на олимпийские медали и их тренерам

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта разработало изменения в приказ «Об утверждении размеров выплат денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Согласно проекту приказа, в действующий документ предлагается добавить пункт с критериями по определению минимального и максимального размеров ежемесячных выплат по договорам со спортсменами и тренерами.

    Так, размер ежемесячных выплат спортсменам-претендентам на медали Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, будет зависеть от того, является ли атлет победителем или призером чемпионата/кубка мира или Азии в текущем олимпийском цикле.

    Ну, а тренеры и главные тренеры должны принять обязательства по завоеванию медалей на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также на мировых и континентальных первенствах среди взрослых по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта.

    Это же относится к тренерам-консультантам, но только к тем, кто осуществляет подготовку спортсменов-претендентов на медали Олимпийских игр.

    «Сами суммы и сроки их выплат в новой редакции документа не изменились. Например, спортсмены-претенденты на медали Олимпиады ежемесячно получают 50% от прописанной в договоре суммы (от 700 до 7500 долларов США), оставшаяся часть выплачивается в случае выполнения требования по завоеванию медалей», – подчеркнул председатель Комитета по делам физкультуры и спорта МКС РК Ербол Мырзабосынов.


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