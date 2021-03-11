Как изменятся казахстанские школы за пять лет – планы МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поделился планами по строительству новых и модернизации существующих школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время министерством совместно с акиматами составляются Дорожные карты, в части реализации 800 школ. Для этого будут использованы 4 механизма. Это – применение государственно-частного партнерства, развитие сети частных школ, целевое строительство из госбюджета, строительство школ из модульных конструкций», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, до 2025 года будут модернизированы 5 тысяч школ.

«Это – обеспечение безопасных и комфортных условий для детей, высокоскоростным интернетом, предметными кабинетами, обновление школьной мебели, модернизация школьных библиотек и столовых, проведение капитального и комплексного текущего ремонта», - перечислил министр.

Кроме того, продолжится работа по созданию условий для инклюзивного образования.

«Будет проведена работа по обновлению норматива деятельности организаций для детей с особыми потребностями из расчета 1 психолого-медико-педагогическая консультация на 50 тыс. детского населения. Регионам, как показано в слайде, необходимо создать 46 ПМПК и 33 кабинета коррекции. В сфере технического и профессионального образования всем молодым людям представится возможность бесплатно обучаться в колледжах по востребованным специальностям», - заключил глава МОН.









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