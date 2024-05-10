Как изменится система начисления АСП в Казахстане, рассказали в Минтруда

В феврале этого года министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на коллегии ведомства заявила, что в стране предстоит полная трансформация адресной социальной помощи. Как изменится система начисления выплат нуждающимся, объяснили в Минтруда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для социальной поддержки малообеспеченных граждан в стране оказывается адресная социальная помощь, которая, помимо денежной выплаты, включает меры содействия занятости для трудоспособных получателей, а также дополнительную выплату на детей дошкольного возраста.

Оказание АСП осуществляется с оценкой нуждаемости и при условии трудоустройства трудоспособных членов семьи. Размер назначаемой помощи зависит от совокупного дохода семьи.

В Минтруда отметили, что во исполнение поручения Главы государства ведется работа по выработке механизма трансформации бизнес-процесса оказания АСП с учетом доходов и расходов граждан.

Назначение АСП полностью автоматизировано посредством системой «Социальная помощь», которая интегрирована с другими информсистемами госорганов.

— Так, совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов граждан. Планируется предусмотреть такие виды основных расходов, как покупка движимого/недвижимого имущества, оплата обучения и дополнительного образования, расходы на путешествие, санаторно-курортное лечение, покупка аудиовизуального оборудования, покупка мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое, — пояснили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Для получения сведений о расходах граждан будет произведена интеграция информсистем следующих госорганов и организаций: министерств промышленности и строительства, цифрового развития, здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, Национального банка и другие.

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2025 года размер черты бедности будет определяться на основе медианного дохода населения. Размер АСП на каждого члена семьи будет определяться в зависимости от показателя медианного дохода для конкретной области. Критерием назначения АСП является черта бедности, размер которой планируется приравнять к 50% от медианного дохода.