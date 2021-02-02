Как изменится система госпланирования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из ключевых документов системы государственного планирования в Казахстане станут Национальные проекты. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным критерием проектов станет оказание влияния на всю территорию, экономику, социальную системы страны, в итоге обеспечивающего положительное изменение жизни граждан. Следует отметить, что перечень национальных проектов целесообразно утвердить Указом Президента Республики Казахстан. Считаем, что важно внести проект Указа об утверждении перечня проектов на подпись Президента в ближайшее время до 1 марта 2021 года, это позволит начать процесс разработки проектов», - сказал Кайрат Келимбетов.

Вместе с тем, как было отмечено, было бы целесообразным Правительству провести оценку и анализ текущих государственных программ с целью их дальнейшего перевода в проекты.

Реализация проектов будет осуществляться с использованием платформы Data Driven Government. В частности, проект будет разрабатываться государственными органами-разработчиками с постоянным участием Национального проектного офиса. Агентство по стратегическому планированию и реформам в рамках формирования заключения по проектам обеспечивает соответствие таких проектов Общенациональным приоритетам. МЦРИАП обеспечит полное цифровое оснащение и взаимодействие в рамках платформы Data driven Government через Центр цифровой трансформации.

«Принимая во внимание необходимость скорейшей разработки проектов просим Вас рассмотреть и согласовать методику до 15 февраля 2021 года. Вместе с тем, также важное значение будет иметь разъяснение процессов по разработке национальных проектов. В этой связи Агентство, совместно с Министерством национальной экономики, проведет серии семинаров для руководства центральных государственных органов и местных исполнительных органов в срок до 1 марта 2021 года», - резюмировал Кайрат Келимбетов.