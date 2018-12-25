Как изменится школьное питание в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин рассказал, как изменится питание в школьных столовых с Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чего мы добились с межведомственной экспертной группой - это пересмотрели меню. В первую очередь, мы учли замечания родителей. Обновленное меню, которое будет использовано уже в новом конкурсе, предусматривает тот момент, что дети, обучающиеся с утра, получат полноценный завтрак. А дети, которые будут кушать после 10 часов - меню предусматривает обеденное блюдо. Во-вторых, это более разнообразное меню. В нем предусматривается больше фруктов, больше полезной пищи», - заявил спикер на брифинге в акимате.

Отдельно сказал он и о десерте в новом меню, а также о запрещенных к употреблению продуктах.

«Конечно мы учли какие-то вещи касательно десертов - это пряники, печенье, то что дети будут есть с большим удовольствием. Также исходя из последнего списка запрещенных продуктов, были учтены все замечания. Речь идет о геномодифицированных продуктах: о твороге, который должен проходить тепловую обработку, непостеризованное молоко, яйца водоплавающих птиц. В школьном питании их использовать нельзя», - отметил А. Жангозин.

Он заверил, что конкурсы по обновленному меню с 2019 года будут разыграны в 41 школе.

«На каждого ребенка будет выделено по 355 тенге. Всего в 2019 году на питание в школах будет выделено 4 млрд тенге», - добавил он.

По его словам, завтрак и обед будут содержать одинаковое количество каллорий.

«К примеру, на завтрак дети будут есть рисовую кашу на молоке, бутерброд с маслом и сыром, фрукты - яблоко или груша, чай сахаром. Уже после 10:00: котлета говяжья, на гарнир макароны, опять же яблоко, хлеб и чай с сахаром. Если смотреть по граммам, то каша - 150 грамм, бутерброд - 20 грамм, котлета - 50 грамм, макароны - 150 грамм, яблоко - 100-150 грамм. На завтрак и на обед калорийность примерно одинаковая - 447 калорий», - заключил он.