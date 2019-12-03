Как изменится сфера оказания госуслуг в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменится сфера оказания государственных услуг в Казахстане и, что даст внедрение новых принципов проактивности и композитности, рассказали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикером конференции выступила депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина.

«В данное время оказывается более 700 государственных услуг. Для внесения изменений в законопроект, учитывая социальную важность для населения, под руководством партии «Nur Otan» была создана экспертная группа. После этого, вместе с членами экспертной группы, мы объехали все регионы, провели депутатские слушания. Так, совместно с Правительством мы подготовили данный законопроект» , - рассказала Майра Айсина.

Как пояснила депутат Мажилиса Парламента РК, одно из ключевых нововведений, предусмотренных Законом - оказание государственных услуг в проактивном режиме. Это означает, что государство не будет ждать пока к ним обратятся за помощью, а будет само предлагать услуги жителям. К примеру, сразу после рождения ребенка инициируются услуги по регистрации рождения, назначению двух видов пособий, его прописке и постановке на очередь в детский сад. По ее словам, в пилотном режиме такую услугу уже получили мамы 120 тысяч новорожденных.

«Еще одна практическая услуга была оказана в пилотном режиме по установлению инвалидности в 4 регионах страны. Таким образом эту услугу получили около 1 763 человек», - добавила Майра Айсина.

Изменения коснулись и принципа «одного окна». Теперь по новому принципу «одного заявления» несколько услуг будут предоставляться в комплексе. Это новшество - расширение «композитного» подхода при оказании государственных услуг.

«Например, это очень удобно для родителей детей с ограниченными возможностями. Для обследования, обучения и реабилитации они получают 6 госуслуг. Им приходится обращаться в государственные органы, собирая 6 пакетов документов. Теперь же им достаточно обратиться с одним заявлением», - добавила Майра Айсина.

Также теперь при переименовании улиц и населенных пунктов адреса в базе данных будут изменяться автоматически. Кроме того, вводится принцип «экстерриториальности» по которому госуслуги по регистрации актов граждане смогут получать, находясь в любом регионе страны.

Отметим, что новый подход предполагает оптимизацию 124 госуслуг, сокращение сроков оказания по ним на 178 дней, сокращение более 90 документов и в целом будут охвачены 82 госуслуг проактивными или композитными услугами.