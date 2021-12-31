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Как изменится отношение к животным после принятого закона – интервью с ветеринарным врачом

31 Декабря 2021 10:22
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Как изменится отношение к животным после принятого закона – интервью с ветеринарным врачом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как изменится отношение к животным после принятого закона? Что не является пропагандой жестокого обращения с животными? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» ответила ветеринарный врач, член экологического союза «Табигат» Анна Хамчукова.

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- Законом предусматривается введение запрета пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ и запрещение любых форм такой пропаганды. Как будет урегулирован этот вопрос в рамках законопроекта?

- Да, действительно законом предусмотрена такая норма. И, как показывает практика, она необходима. Мы видим, что некоторые люди посредством фото и видеороликов убийства и насилия над животными, прибегают к грязному самопиару. Также подобные фото и видеоматериалы достаточно жестоки по своему содержанию, что может нанести непоправимый вред психике детей, подростков, а также лиц с неокрепшей психикой и несформированным мышлением. Некоторые люди могут расценить подобные материалы как пример для подражания, либо призыв к действию.

При этом, никто не исключает того факта, что подобные случаи жестокости необходимо широко освещать и осуждать. Сообщения о фактах жестокого обращения с животными закон не запрещает, запрещена лишь публикация шокирующих фото и видеоматериалов, содержащих сцены жестокости и насилия над животными, а также их распространение в социальных сетях и мессенджерах. Фото и видеоматериалы, содержащие сцены насилия над животными, должны быть переданы в органы правопорядка и приобщены к делу в качестве доказательной базы при розыске и поимке преступника, с обязательным указанием источника происхождения. Также не являются пропагандой жестокого обращения фотографии и видео охотников с трофеями, как и самого процесса охоты, разделки туш сельскохозяйственных животных, акт совершения жертвоприношения во время религиозных обрядов и праздников, ветеринарно-санитарные мероприятия, научные исследования и опыты, проводимые с лабораторными животными.

- Как изменится отношение к животным после принятого закона?

- Я очень надеюсь, что данный закон внесет особые коррективы в вопрос отношения к животным у населения в целом. В законе предусматривается комплексный подход к повышению ответственности для владельцев животных, запрет на содержание определенных видов животных в жилищах частными лицами. Предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение, высокие штрафы за нарушение законодательства в области обращения с животными, гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных, ужесточены требования к использованию и содержанию животных в различных сферах деятельности, а также воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Все эти меры обязательно приведут к положительному результату в вопросах бережного и сострадательного отношения к братьям нашим меньшим.

- Вводится институт общественного контроля. Какую миссию будет выполнять эта структура?

- Общественный контроль вводится для оперативного мониторинга соблюдения закона и своевременного информирования уполномоченных органов о выявленных фактах нарушений, предусматриваемых законом, и случаях жестокого обращения. Эта структура также необходима для принятия участия в работе по просвещению населения в области ответственного обращения с животными.

- Мы становились свидетелями жестокого обращения с животными, особенно дети проявляли жестокость. В каком направлении будет развиваться эковоспитание или бережное отношение к братьям меньшим после принятого закона?

- Законом предусматривается просвещение и воспитание граждан в области ответственного обращения с животными. Подобные проекты будут осуществляться государственными органами, организациями образования, а также природоохранными и зоозащитными организациями. Их основная цель - полномасштабное информирование о законодательстве Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными, посредством преподавания курса биоэтики, ведения внеклассной работы в школах, проведения выставок, семинаров, конференций, конкурсов, соревнований и других мероприятий, направленных на формирование бережного и ответственного обращения с животными.

- Спасибо за беседу!


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#Мажилис   #Сенат   #Общество   #Животные  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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