Как изменится оценка воздействия предприятий на окружающую среду по новому Экокодексу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об особенностях разработанного Правительством проекта нового Экологического кодекса рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По действующему Экологическому кодексу требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду – ОВОС – применяется практически ко всем, то есть к 19 тысячам предприятий. Подобный подход малоэффективен и нецелесообразен. Поэтому в новом Экологическом кодексе предлагается такое требование применять только в отношении 2,6 тысяч предприятий «первой категории», на которых приходится 80% выбросов», - сказал Магзум Мирзагалиев.

При этом было отмечено, что общественность участвует во всех стадиях ОВОС (4 стадии – заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС).

Также предполагается внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и экономические меры стимулирования.

«Для максимального улучшения экологической ситуации необходимо внедрение наилучших доступных технологий. Для этого промышленные предприятия проходят технологический аудит. Им предлагаются технологии, использование которых позволит снизить объемы выбросов. Предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии. В случае, если они не переходят на НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти. Необходимо понимать, что это не столько запретительный, сколько мотивационный механизм», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что если взять за пример опыт европейских стран, благодаря этому принципу количество выбросов загрязняющих веществ в Европе было сокращено на 94%.