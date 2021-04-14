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    Как изменится набережная озера Сайран в Алматы

    14 Апреля 2021, 21:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы презентовал планы на 2021-2022 годы по благоустройству прилегающей территории озера Сайран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель Управления зеленой экономики города Наталья Ливинская во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» отметила, что территория озера Сайран - уникальный объект и важный актив, которому нужно относиться очень бережно.

    «Наша цель - создание современного парка мирового уровня с набережными с рекреационными зонами. Именно здесь мы предусматриваем рассмотреть территорию водохранилища с точки зрения пешеходной доступности со всех точек города, чтобы жители могли дойти/доехать комфортно, обеспечить доступность. При этом усилить ту атмосферу, которую собой представляет Сайран, подчеркнуть ту важность, которая есть и при этом сохраняя зеленый фонд, оберегая его или наоборот приумножая дополнительными зелеными насаждениями и посадками», - сказала она.

    Также в ходе презентации аким города Бакытжан Сагинтаев отметил, что в рамках программы «Город без окраин» принят план по модернизации и созданию новых зеленых зон в виде парков, скверов и обустроенных пешеходных улиц в городе. Несмотря на карантин, в прошлом году проведен ремонт в 22 парках и скверах. Все это 284 га благоустроенной городской территории. В этом году начнется строительство новых 9 парковых зон.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Экология Акимат
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